Ainda há ingressos à venda para carnaval no Rio

Rio de Janeiro – A 48 horas do início do desfile das principais escolas de samba do Rio de Janeiro, ainda há 3.169 convites à venda para as arquibancadas da Sapucaí, com valores que variam de R$ 300 a R$ 550. Segundo a Liga das Escolas de Samba do Rio (Liesa), é a primeira vez que isso acontece desde 2005. Quando foram colocados à venda, em 10 de janeiro, todos os ingressos de arquibancadas e cadeiras se esgotaram em 29 minutos. Mas nessa etapa se faz apenas uma reserva, que só se confirma mediante o pagamento, a ser efetuado dias depois. Os ingressos não pagos no prazo voltam à venda, como ocorreu com esses mais de 3.000 convites.

Para o coordenador da Central de Atendimento e Vendas da Liga das Escolas de Samba do Rio (Liesa), Heron Schneider, a oferta de ingressos se deve à ampliação do sambódromo. Com a construção das novas arquibancadas, neste ano a capacidade da passarela do samba aumentou de 60 mil para 72.500 pessoas. “As arquibancadas ganharam mais de 12 mil lugares, isso não é pouco”, afirmou.

Coincidência ou não, quase todos os ingressos disponíveis ficam em setores pares, recém-construídos na área antes ocupada pela fábrica de cerveja Brahma. Ainda restam convites dos setores 6 (126 para domingo e 567 para segunda, a R$ 300), 8 (1.151 ingressos para domingo e 1.287 para segunda, a R$ 400) e 9 (38 ingressos para segunda, a R$ 550). A venda continua amanhã, das 9 horas às 16 horas, em um posto de vendas da Liesa na Rua da Alfândega, 25, no centro do Rio. Caso ainda restem ingressos, a Liga montará um posto de vendas atrás do Setor 11 do sambódromo, que deve funcionar no domingo e na segunda-feira, das 17 horas à meia-noite.