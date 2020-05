Afinal, por que Ayrton Senna é o melhor de todos os tempos?

Neste dia 1º de maio, mais uma vez o mundo prestará diversas homenagens a Ayrton Senna. Com a pandemia do novo coronavírus, nenhum evento em autódromo estará programado, como já aconteceu em 2014 em Ímola e 2019 em Interlagos, mas série de lives trará uma programação especial nas páginas oficiais do tricampeão mundial de Fórmula 1, com a participação de convidados especiais como pilotos, amigos, jornalistas e da própria família Senna.

“É claro que gostaríamos de preparar um grande evento em homenagem ao Ayrton (Senna) como fizemos no ano passado em Interlagos, quando levamos mais de 20 mil pessoas no Senna Day. Mas isso não será possível por conta das circunstâncias atuais, mas temos certeza de que será igualmente especial compartilhando muitas histórias nas redes sociais, seja com as lives, seja com as homenagens dos fãs na campanha Meu Ayrton”, diz Bianca Senna, sobrinha do piloto e CEO de Senna Brands.

Mas, afinal, o que faz de Senna o melhor pilotos de todos os tempos? E, mesmo 26 anos depois, ele ainda tem recordes na F1? Bom, para a primeira resposta, é tudo muito subjetivo, mas vamos lembrar: o piloto ganhou seu primeiro kart aos 4 anos de idade e, desde então, não parou de acelerar, subindo de categorias e sempre trabalhando com muita dedicação para conseguir suas 41 vitórias, 65 poles e 80 pódios.

Mas se Michael Schumacher tem números maiores, porque Senna ainda é visto como referência em diversas modalidades pelo mundo? A resposta está em seu espírito guerreiro, competitivo, vencedor e, principalmente, por seu um grande exemplo na arte da superação. Justamente por isso, Senna não é apenas um ídolo das pistas, e acaba sendo um exemplo também fora do esporte.

Pesquisas já apontaram o brasileiro como o maior. Hexacampeão de F1, o inglês Lewis Hamilton é um dos fãs declarados de Senna, inclusive com homenagens feitas em seu capacete ao longo da carreira. “Quando eu era criança, era Senna que me inspirava”, disse Hamilton em entrevista exclusiva a Exame no GP Brasil do ano passado

Principal revista do automobilismo mundial, a Autosport perguntou a mais de 200 pilotos da F1 quem é o melhor. E adivinhe. Senna foi eleito como o melhor de todos os tempos. Michael Schumacher, heptacampeão de F1, e Juan Manuel Fangio, pentacampeão, completaram o “pódio” do ranking. Seu estilo na chuva, suas voltas perfeitas para conquistar a pole, a precisão no circuito mais difícil da F1 (Monaco), as mágicas vitórias em 1993, com um carro 2 segundos por volta pior que Alain Prost.. Tudo compõe o mito nas pistas.

Recordes de Ayrton Senna na F1

Senna também conta com alguns recordes que permanecem até hoje: o tricampeão mundial é o líder de primeiras filas consecutivas na F1 (24 entre 1988 e 1989).Ele também lidera, ao lado de Hamilton, no número de vitórias de ponta a ponta (19) e de poles em um mesmo circuito (8 em San Marino).

O brasileiro ainda permanece com o recorde de vitórias consecutivas em uma mesma pista – 5 em Mônaco (entre 1989 e 1993). O brasileiro ainda é considerado o “Rei de Mônaco” por ter conseguidos 6 vitórias no Principado, recorde que permanece até hoje. Além disso, ele foi o único brasileiro a ganhar em Monte Carlo.