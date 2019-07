A fim de um drone? Quatro sugestões de modelos para você comprar

Sob um ponto de vista, os drones são todos iguais, uma espécie de carrinho de controle remoto capaz de voar. Mas como eles são diferentes. Há os representantes da categoria que mal e mal se mantém no ar e, na outra ponta, aqueles capazes de capturar imagens para um filme de Hollywood. A seguir, apresentamos quatros lançamentos voltados para usuários com interesses totalmente distintos. Revolucionar a forma como nos deslocamos é o que promete um deles.

Parrot Anafi

Depois de dois anos sem lançar um novo drone, a companhia anunciou este modelo dobrável ideal para quem procura um equipamento do tipo por razões amadoras. A câmera 4K HDR dispõe de ótimos recursos graças à rotatividade de 180°, ao zoom sem perdas até 2.8X e à resolução de 21 megapixels. Silencioso e resistente a condições meteorológicas extremas, o aparelho tem autonomia de voo de 25 minutos. Outro diferencial são os modos de voo automatizados, que garantem imagens fora de série. US$ 699,99, http://www.parrot.com

Drone Parrot Anafi Drone Parrot Anafi

DJI Inspire 2

Com os modelos Mavic e Phantom da DJI você garante resultados profissionais. Mas se você já é um profissional talvez só se contente com o modelo Inspire da marca. A segunda versão do produto vem com a câmera Zenmuse X5S, capaz de capturar vídeo 4K a 60 quadros por segundo com seu sensor CMOS Exmor R de uma polegada fabricado pela Sony, bem como fotos de 20 megapixels. Faz transmissão de vídeo sem fio de alta resolução diretamente no controlador, o que permite alterações em tempo real. A autonomia da bateria é de 27 minutos. Recomenda-se comprar fora do Brasil, já que por aqui o preço é quase proibitivo. R$ 18.990, http://www.flypro.com.br

Drone DJI Inspire 2 Drone DJI Inspire 2

X-Tankcopter

Desenvolvido com a ajuda da plataforma de financiamento coletivo Indiegogo, por meio da qual foram amealhados US$ 42.245, o equipamento é uma mescla de um drone com um carro de controle remoto apto a enfrentar terrenos acidentados. É ideal para quem não tem muita familiaridade com drones e quer que ele atravesse espaços pequenos e de difícil acesso. Sua câmera grande-angular tem boa resolução, ainda não divulgada, o controle de pouso e decolagem é facilmente manuseável e a bateria permite uma autonomia de 12 a 15 minutos. US$ 99, http://www.indiegogo.com

Drone X-Tankcopter Drone X-Tankcopter

Elroy

Há tantos drones nos céus que não é estranhar a chegada dos modelos tripulados, em tamanho gigante. Ainda um protótipo, o Elroy, da companhia Astro, é um dos primeiros candidatos a assumir o papel. Com estrutura de carbono e uma ampla cabine de vidro, que permite ótima visão, é equipado com 17 rotores que fornecem uma velocidade máxima de 70 quilômetros por hora. O motor é elétrico e por isso silencioso e a autonomia de voo é de 25 minutos. Acomoda dois passageiros e cabe perfeitamente na maioria das garagens. Quanto custará e quando será vistos nos céus ainda não se sabe. flyastro.com