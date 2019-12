Adidas lança três tênis inspirados no novo filme Star Wars

É mais forte que a força atribuída aos Jedi. Em cada nova estreia da série “Star Wars” os fãs mais exaltados se sentem obrigados, magnetizados, hipnotizados, a rumar para os cinemas vestidos como a princesa Leia, Han Solo, Chewbacca e companhia. O novo filme, “Star Wars: Episódio IX”, que estreia no Brasil dia 19, eles poderão assistir calçando os tênis inspirados nas naves estelares da Aliança Rebelde e do Império Galáctico.

Lançada pela Adidas, a linha é composta por três modelos desenvolvidos para corredores, o Ultra BOOST S&L, o UltraBOOST 19 e o Alpha Edge 4D. O primeiro, vendido a R$ 799,99, é inspirado na nave X-Wing Starfighter. Tem elementos que brilham no escuro, detalhes em cinza e laranja, listras metalizadas e as citações “stay on target” e “the force will be with you, always”.

O design do Ultra BOOST 19 (R$ 899,99) remete à Millennium Falcon, como sugerem as cores cinza e azul. As frases que o calçado carrega: “jump to lightspeed”e “never tell me the odds”.

O terceiro tênis, o Alpha Edge 4D, que custa R$ 1.499,99, presta tributo à Estrela da Morte. Também tem elementos que brilham no escuro, além de fios metálicos, solado verde e detalhes em branco. As citações escolhidas para o modelo: “that’s no moon” e “the power of the dark side”. Não dá para imaginá-lo nos pés do Darth Vader; nos pés dos aficionados pela série, com toda certeza.

Onde encontrar: adidas.com/star_wars

