Adaptação do filme “Dogville” ganha os palcos de São Paulo

São Paulo – O que fazer para atrair mais público para o teatro? Uma solução que vem sendo cada vez mais utilizada é apelar para a sétima arte. A fórmula tem dado certo e produzido resultados interessantes.

Um exemplo é a adaptação brasileira do filme do diretor dinamarquês Lars Von Trier, “Dogville”, lançado em 2003. A peça estreou no Rio de Janeiro em novembro e realiza sua segunda temporada até o dia 31 de março em São Paulo, no Teatro Porto Seguro.

Com sessões cheias, a peça é dirigida por Zé Henrique de Paula e protagonizada por Mel Lisboa, ao lado de atores como Fábio Assunção e Rodrigo Caetano.

Ambientada nos Estados Unidos dos anos 30, um período marcada pela depressão econômica, miséria e ascensão da máfia, o roteiro mostra como supostos “cidadãos de bem”, moradores de uma pequena comunidade, podem se transformar em pessoas odiosas quando se vêem, subitamente, munidos do poder de decidir o destino de Grace (Mel Lisboa), que chega à comunidade com um passado de interrogações, fugindo de alguém.

Ainda que a forasteira colabore com pequenos serviços para todos os moradores, sendo o “olho” do cego, a educadora do jovem com dificuldade de aprendizagem, e a cuidadora dos sete filhos de uma das moradoras e conselheira do médico hipocondríaco, isso é cada vez mais insuficiente diante do potencial “perigo” de esconder a fugitiva na vila.

A peça chama a atenção porque transporta a história ao seu “habitat” natural: os palcos. Von Trier ousou ao levar um pouco do teatro para o cinema, inspirando-se em Bertolt Brecht, tanto por conta de temas que eram caros ao dramaturgo alemão como por conta do conceito de “teatro épico” criado por ele, que é definido principalmente por um narrador distanciado da trama. Durante todo o filme, o diretor utiliza uma locação semelhante a usada em um teatro: uma sala escura com demarcações no chão, sinalizando as casas da comunidade retratada.

Não por acaso, não é a primeira adaptação do filme para os palcos: a primeira peça foi encenada na Dinamarca teve o aval do diretor. Talvez por isso não exija muitas adaptações de roteiro e vá tão bem fora da telona. Uma diferença clara é o encurtamento do roteiro. Enquanto o filme tem quase três horas de duração, a peça é encenada durante uma hora e meia, suficiente para entender o cerne do roteiro.

Ao invés do jogo de cena visto na telona, o diretor optou por algo mais simples: cadeiras para separar ambientes e casas dos personagens, auxiliadas por quadrados no fundo do palco, com uma passarela em cima para dar mais dinamismo às cenas. Fumaça que simula neblina ajuda a compor o clima sombrio da história.

Mas o que mais chama a atenção no cenário são duas telas dispostas no palco em algumas partes da trama, uma conversa com o cinema.

Em alguns momentos, o que se passa nas telas “conversa” com os atores no palco. Mas, geralmente, o recurso é utilizado em situações tensas, onde há um claro embate entre os personagens que participam da cena. Com as telas, é possível olhar com mais detalhes as expressões dos atores. Há ainda em alguns momentos uma câmera aérea que dá uma composição diferente ao público.

No final, o tom da peça sobe, Grace se transforma e o clima sombrio dá espaço à luz total. E fica a pergunta feita pelo narrador, adequada aos nossos tempos e ao tom sempre provocativo de Von Trier: “Em algum momento já tivemos sensibilidade moral?”.

Serviço

“Dogville” – Teatro Porto Seguro

Sextas e sábados, às 21h. Domingo, às 19h

Até o dia 31 de março