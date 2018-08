Acusadora de Weinstein fez acordo após ser denunciada por agressão sexual

A atriz italiana Asia Argento, figura importante do movimento #MeToo depois de acusar o produtor Harvey Weinstein, aceitou pagar 380.000 dólares a um jovem que disse ter sido atacado sexualmente por ela, informa o jornal The New York Times.

O pagamento foi feito ao ator e músico Jimmy Bennett, que denunciou ter sido agredido sexualmente por Argento em 2013 em um hotel da Califórnia, segundo o jornal, que cita documentos de uma fonte não identificada.

Bennett tinha 17 anos no momento do suposto incidente com a atriz, que na época tinha 37. A idade legal de consentimento para uma relação sexual na Califórnia é 18 anos. Hoje Bennet e Argento têm respectivamente 22 e 42 anos.

Os advogados de Bennett descreveram o encontro no hotel como uma “agressão sexual” que foi traumática para seu cliente e ameaçou sua saúde mental.

No comunicado de intenção de processo contra Argento, os advogados de Bennet pediram uma indenização de 3,8 milhões de dólares por considerarem que ela “infligiu de forma intencional um sofrimento emocional e perdas de salário após uma agressão sexual”, indicou o jornal.

Asia Argento se tornou uma das vozes mais poderosas do movimento #MeToo depois de acusar Weinstein de estupro em um hotel durante o Festival de Cannes de 1997, quando ela tinha 21 anos.

Na cerimônia de encerramento do Festival de Cannes deste ano, a atriz afirmou ao público: “As coisas mudaram. Não vamos permitir que vocês se livrem disso”.

O NYT afirma que tentou diversas vezes, sem sucesso, obter um comentário sobre o assunto de Asia Argento ou de seus representantes.

As condições do acordo com Bennet, que incluíam um calendário de pagamentos, foram finalizadas em abril deste ano, de acordo com os documentos consultados pelo jornal.

Na documentação, a advogada de Asia Argento, Carrie Goldberg, chama o pagamento de “ajuda a Bennet”.

A denúncia de Bennet foi feita um mês depois das acusações de Asia Argento contra Harvey Weinstein se tornarem públicas, segundo o New York Times. O advogado do jovem indicou que seu cliente recordou o episódio quando viu a atriz apresentar-se como uma vítima de agressão sexual, completa o jornal.