Acompanhe a cerimônia do Oscar 2019

São Paulo – A 91º edição do Oscar começou neste domingo (24) às 22h. Ela está sendo exibida no Teatro Dolby, em Los Angeles.

O show de abertura da cerimônia foi feito pela banda Queen com o cantor e ator Adam Lambert no vocal, tocando “We will rock you”, clássico da banda. O show é uma homenagem ao filme “Bohemian Rhapsody”, que conta a história da banda e concorre a “Melhor filme”.

Show de abertura da 91º edição do Oscar com a banda Queen e Adam Lambert

Melhor atriz coadjuvante

Regina King recebe o Oscar de "Melhor atriz coadjuvante"

A primeira categoria a ser apresentada foi a de “Melhor atriz coadjuvante”. A ganhadora foi Regina King, do filme “Se a Rua Beale falasse”, que desbancou nomes como Emma Stone e Rachel Weiz, protagonistas de “A favorita”.

Melhor documentário

Segunda categoria a ser anunciada, o prêmio de “Melhor documentário” foi para “Free Solo”, que conta a história do alpinista Alex Honnold.

Melhor cabelo e maquiagem

Na categoria “Maquiagem e penteado”, o prêmio foi para “Vice”, filme que conta a história política do vice de George W. Bush, Dick Cheney.

Melissa McCarthy e Brian Tyree Henry apresentam a categoria de "Melhor Figurino"

Melhor figurino

Para anunciar o prêmio de “Melhor figurino”, Melissa McCarthy e Brian Tyree Henry vestiram roupas de época inusitadas, com bichos de pelúcia na composição em clara referência à rainha Anne retratada em “A Favorita”, arrancando risos da platéia. O prêmio da categoria foi para “Pantera Negra”, e o discurso de Ruth Carter foi recheado de referências ao empoderamento dos negros na indústria. Uma de suas homenagens foi dirigida ao diretor Spike Lee, na platéia.

Melhor design de produção

Jennifer Lopez e Chris Evans, apresentadores do Oscar 2019

Na categoria de “Melhor design de produção”, apresentada por Jennifer Lopez em um vestido super brilhante, o ganhador foi novamente “Pantera Negra”.

Melhor fotografia

O prêmio de “Melhor fotografia” foi para “Roma”. O diretor Alfonso Cuarón recebeu o prêmio.

Melhor edição de som

Na categoria “Melhor edição de som” e “, o vencedor foi “Bohemian Rhapsody”.

Melhor mixagem de som

No quesito “Mixagem de som”, o filme “Bohemian Rhapsody”, que colocou um sósia de Freddie Mercury e o misturou à voz do ator Rami Malek, também foi premiado.

Melhor filme estrangeiro

O diretor mexicano Alfonso Cuarón, vencedor do Oscar de "Melhor fotografia" e "Melhor filme estrangeiro"

Na categoria apresentada por Javier Bardem e Angela Bassett, o premiado foi “Roma”, do diretor mexicano Alfonso Cuarón, que sobe pela segunda vez no palco da premiação. No discurso, ele citou inspirações, como o filme “Cidadão Kane” e “O poderoso chefão”, todos americanos. “A cerimônia de hoje mostra que somos parte do mesmo oceano”. O filme bateu concorrentes fortes, como “Cafernaum” e “Guerra fria”.

Melhor edição

O ator Michael Keaton apresentou a categoria “Melhor edição” e o vencedor foi “Bohemian Rhapsody”.

Melhor ator coadjuvante

Apresentada por Daniel Craig e Charlize Theron, o vencedor da categoria “Melhor ator Coadjuvante” foi Mahershala Ali, de “Green Book: O Guia”. Ele se tornou o primeiro ator negro a ganhar duas estatuetas do Oscar. Ele dedicou o prêmio principalmente à sua avó, que sempre o incentivou a não desistir.

