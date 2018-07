Aclamada série de TV “Downton Abbey” será transformada em filme

Londres – “Downton Abbey”, série de época a respeito de uma família aristocrática britânica do início do século 20, será transformada em um filme, e o elenco original se reencontrará para o projeto.

Julian Fellowes, o criador da série, escreveu o roteiro e também produzirá o filme, informou a produtora e distribuidora Focus Features nesta sexta-feira.

Brian Percival, que dirigiu o primeiro episódio e vários outros, retomará a função no longa-metragem, cuja produção terá início no final do verão europeu.

“Quando a série de televisão chegou ao fim, era nosso sonho trazer um filme aos milhões de fãs globais, e agora, depois de alinhar muitas estrelas, iniciaremos a produção em breve”, disse o produtor Gareth Neame em um comunicado.

“O roteiro de Julian encanta, arrepia e entretém, e pelas mãos de Brian Percival pretendemos oferecer tudo que se esperaria quando Downton chegar aos cinemas.”

O seriado, que estreou em 2011 e durou seis temporadas, conquistando muitos seguidores no Reino Unido e nos Estados Unidos, acompanhava a família Crawley em sua vasta propriedade rural, além das vidas de seus empregados.

A atração ganhou vários Globos de Ouro e prêmios Emmy, e sempre se especulou que renderia um filme.

Os fãs e membros do elenco foram ao Twitter expressar sua alegria com a notícia.

“Estou encantada de anunciar que estamos reunindo a turma toda!”, tuitou a atriz Joanne Froggatt com uma foto em que aparece ao lado das colegas Michelle Dockery e Maggie Smith.