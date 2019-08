“A vida invisível” é um dos indicados pelo Brasil a disputar vaga no Oscar

O longa “A Vida Invisível” foi o indicado pelo Brasil a disputar uma vaga no próximo Oscar, que acontecerá em 2020. O filme, que disputou com outras produções, busca entrar no grupo dos cinco na categoria de Melhor Filme de Língua Estrangeira da premiação. O anúncio da decisão foi feito nesta terça-feira (27), em uma coletiva de imprensa na Cinemateca Brasileira.

A produção, feita com base no romance da escritora Martha Batalha chamado “A vida invisível de Eurídice Gusmão”, é dirigida pelo cearense Karim Aïnouz. A história do longa é focada no dia a dia de duas irmãs que moram no Rio de Janeiro durante 1950 e que sofrem com os dilemas de uma sociedade machista.

Anna Muylaert, Amir Labaki, Sara Silveira, David Shurmann, Ilda Santiago, Mikael de Albuquerque, Vania Catani, Walter Carvalho e Zelito Viana foram os responsáveis por votar pela escolha do longa. De acordo com o diretor, a ideia do filme era focar na vida de Eurídice e Guida. O papel principal é dividido entre as atrizes Fernanda Montenegro e Carol Duarte.

Outras 11 produções participaram da seleção: A Última Abolição, de Alice Gomes, A Voz do Silêncio, de André Ristum, Bacurau, de Kleber Mendonça Filho, Bio, de Carlos Gerbase, Chorar de Rir, de Toniko Melo, Espero tua (Re)volta, de Eliza Capai, Humberto Mauro, de André Di Mauro, Legalidade, de Zeca Brito, Los Silencios, de Beatriz Seigner, Simonal, de Leonardo Domingues e Sócrates, de Alex Moratto.

A cerimônia do Oscar acontecerá em Los Angeles, no dia 9 de fevereiro de 2020.