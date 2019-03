A vez dos relógios clássicos no maior salão de relojoaria do mundo

Os fãs de alta relojoaria aguardam o ano inteiro pela Baseworld, o maior salão do segmento do mundo. É durante essa feira, realizada sempre no mês de março na Basileia, Suíça, que boa parte dessa indústria apresenta as novidades que estarão em breve nas boutiques.

Esta edição, que teve início hoje e vai até o dia 26 de março, conta com cerca de 500 expositores. São esperados no total 100 mil visitantes, entre revendedores e compradores finais, e 4 mil jornalistas.

Sorte deles, que podem ver em mãos peças que já nascem icônicas, versões de linhas consagradas das manufaturas mais respeitadas. Confira alguns destaques do salão deste ano.

Rolex GMT Master II

Rolex GMT-Master II Rolex GMT-Master II

O modelo permite acompanhar dois fusos horários, graças ao disco de cerâmica azul e preto nesta nova versão. Em aço, com diâmetro de 40 mm, pulseira Jubileu e com 70 horas de reserva de marcha

Rolex Sea Dweller

Rolex Sea Dweller Rolex Sea Dweller

Este clássico modelo de mergulho, reconhecido de longe por qualquer aficionado, vem pela primeira vez com ouro amarelo em sua composição. Robusto, com 43 mm de diâmetro, resiste a 1.220 metros de profundidade

TAG Heuer Autavia Isograph

TAG Heuer Autavia Isograph TAG Heuer Autavia Isograph

A linha Autavia resgata os cronógrafos usados nas provas automobilísticas dos anos 60 e foi relançada em 2017. A nova versão vem com um tamanho mais discreto, de 42 mm de diâmetro, e um charme vintage único

Bulgari Octo Finissimo Cronograph GMT Autommatic

Bulgari Octo Finissimo Cronograph GMT Autommatic Bulgari Octo Finissimo Cronograph GMT Autommatic

A marca ítalo-suíça vem quebrando marcas sucessivas de relógios de fina espessura. Este modelo marca o quinto recorde consecutivo. Trata-se de um cronógrafo de 42 mm de diâmetro e apenas 3.3mm de espessura, incorporando ainda o movimento automático e uma segunda zona de tempo (GMT)

Hublot Big Bang Sang Bleu II

Hublot Big Bang Sang Bleu II Hublot Big Bang Sang Bleu II

A parceria da marca com o tatuador Maxime Plescia-Büschi chega à sua segunda versão. Este tradicional modelo Big Bang conta com um hexágono tridimensional no display e ponteiros luminosos. Com 45 mm de diâmetro, não vai passar despercebido em nenhum pulso