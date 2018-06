A uma semana da Copa, Brasil segue em 2º lugar no ranking da Fifa

Zurique – A uma semana da abertura da Copa do Mundo da Rússia, a seleção brasileira segue na segunda colocação do ranking da Fifa, atualizado nesta quinta-feira. Atual campeã mundial, a Alemanha sustenta a ponta numa lista com duas mudanças no Top 10: Polônia e Espanha trocaram posições.

Em razão dos amistosos recentes, tanto o Brasil quanto a Alemanha aumentaram suas pontuações no ranking. Mais bem-sucedido nestas partidas – os alemães foram derrotados pela Áustria -, o time comandado pelo técnico Tite reduziu a desvantagem de 160 para 127 pontos. Mas segue na vice-liderança, como aconteceu nas últimas atualizações.

A Bélgica continua no terceiro posto, seguido por Portugal, Argentina e Suíça, uma das adversárias do Brasil no Grupo E da Copa. A França manteve o sétimo lugar. E a Polônia é a nova oitava colocada, desbancada a Espanha para o 10º posto. O Chile segue em nono.

Na sequência, Inglaterra e Uruguai ganharam posições na lista. Os ingleses subiram um posto, dividindo o 12º lugar com a Dinamarca. E os uruguaios conquistaram três colocações, figurando agora em 14º.

Ainda dentro do Top 20, três seleções que não vão para a Copa ganharam boas colocações. A Holanda subiu duas posições, para 17º. O País de Gales vem logo atrás, após conquistar três lugares. E a Itália galgou um degrau, em 19º. A Croácia fecha a lista das 20 melhores do mundo, ao cair duas posições.

Costa Rica e Sérvia, outras duas seleções rivais do Brasil na fase de grupos do Mundial, também subira no ranking. O primeiro conquistou duas colocações e agora é o 23º. E os sérvios subiram um lugar, para 34º.

Time anfitrião da Copa, a Rússia perdeu quatro posições na lista e agora é apenas o 70º do mundo. O maior destaque da atualização do ranking, nesta quarta, foi o Azerbaijão, que conquistou 21 colocações, subindo para 105º.

A lista desta quarta foi a última divulgada antes da Copa do Mundo. A próxima atualização, a ser feita somente ao fim do Mundial da Rússia, deve trazer maiores mudanças, principalmente nas primeiras posições.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking da Fifa:

1º – Alemanha, 1.558 pontos

2º – Brasil, 1.431

3º – Bélgica, 1.298

4º – Portugal, 1.274

5º – Argentina, 1.241

6º – Suíça, 1.199

7º – França, 1.198

8º – Polônia, 1.183

9º – Chile, 1.135

10º – Espanha, 1.126

11º – Peru, 1.125

12º – Dinamarca, 1.051

12º – Inglaterra, 1.051

14º – Uruguai, 1.018

15º – México, 989

16º – Colômbia, 986

17º – Holanda, 981

18º – País de Gales, 953

19º – Itália, 951

20º – Croácia, 945