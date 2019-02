A Tiffany em imagens

1. O filme "Bonequinha de Luxo", inspirada em obra homônima de Truman Capote, tem como pano de fundo a Tiffany, na época já considerada um símbolo americano. zoom_out_map 1 /13 (Divulgação/Divulgação)

2. O lugar "onde nada de mal pode lhe acontecer", nas palavras da excêntrica Holly Golightly, personagem de Audrey Hepburn em "Bonequinha de Luxo" zoom_out_map 2 /13 (Peter Paige/Divulgação)

3. O Brasil conta com duas filiais da Tiffany, localizadas nos shoppings Iguatemi e Cidade Jardim, na capital paulista. zoom_out_map 3 /13 (Divulgação)

4. O broche de Tanzanita depois de pronto. zoom_out_map 4 /13 (Divulgação)

5. O Diamante Tiffany, de 128.54, em colar de Jean Schluberger, usado apenas duas vezes na história da joalheria zoom_out_map 5 /13 (Divulgação)

6. Jean Schlumberger, morto em 1987, foi "o" grande designer de joias da Tiffany, com seus desenhos de elementos da natureza, como flores, pássaros e outras criaturas exóticas. zoom_out_map 6 /13 (Divulgação)

7. A designer Elsa Peretti leva as formas da natureza para as suas joias. zoom_out_map 7 /13 (Josh Haskin/Divulgação)

8. A designer Paloma Picasso é dona de formas expressivas e fluidas. zoom_out_map 8 /13 (Divulgação)

9. O arquiteto Frank Ghery levou as formas geométricas para as joias da Tiffany. zoom_out_map 9 /13 (David Sawyer/Divulgação)

10. Entre os lendários diamantes da Tiffany estão os raros diamantes amarelos, como os dessas pulseiras da coleção 2010. zoom_out_map 10 /13 (Divulgação)

11. A Tiffany também tem uma linha de joias para homens, como abotoadeiras, pulseiras, cordões e relógios. zoom_out_map 11 /13 (David Sawyer/Divulgação)

12. A Tiffany também desenvolve objetos de decoração e foi responsável pelo design de peças importantes na história americana, como a louça da Casa Branca e o troféu de diversas competições esportivas nacionais. zoom_out_map 12 /13 (Divulgação)

13. A "blue box", de cor patenteada, nunca sai de uma loja sem conter um presente Tiffany. zoom_out_map 13/13 (Divulgação)

São Paulo – A Tiffany é uma das joalherias mais importantes do mundo, referência em luxo e design. Com padrões rigorosos de avaliação dos materiais usados em suas joias e uma tradição de 173 anos, a grife aposta no atendimento personalizado e na qualidade das peças para que os clientes tenham uma experiência inesquecível ao dar ou receber um presente Tiffany. Veja ao lado uma amostra das coleções mais importantes, joias históricas e outros ícones da grife.