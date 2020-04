A receita de bacalhau de Páscoa do chef Jun Sakamoto

O chef paulista Jun Sakamoto é dos mais premiados empreendedores de culinária japonesa do país, acostumado a refeições preparadas com esmero de artesão. Atualmente, está à frente dos restaurantes Jun Sakamoto, J1 Sakamoto Villa Lobos e Junji Sakamoto Iguatemi. Em todas elas a estrela são os pratos japoneses, especialmente os sushis e sashimis.

Mas, neste domingo de Páscoa, com milhões de brasileiros em quarentena, a EXAME pediu a Jun uma receita típica para a data. E o chef passou em detalhes um arroz de bacalhau fácil de preparar.

Nas últimas semanas uma série de chefs premiados, como o italiano Massimo Bottura, têm passado receitas diárias para quem, como eles, está isolado em casa durante a pandemia do coronavírus. Com esta receita de Páscoa, Jun Sakamoto mostra como é possível levar os grandes restaurantes para dentro de casa. Bom apetite, e feliz Páscoa.

Arroz de bacalhau

Rendimento: 6 pessoas

Ingredientes:

⁃ 2 copos de arroz

⁃ 15 dentes de alho

⁃ 1/2 cebola picada

⁃ 1 cebola cortada em fatias grossas

⁃ 1 quilo de bacalhau dessalgado

⁃ 100g de pimenta biquinho

⁃ 9 tomatinhos cereja

⁃ 100g azeitonas pretas

⁃ 2 colheres de sopa de salsinha picada

⁃ 1 pote de batata palha (fininha)

⁃ 3 colheres de alho frito crocante

Modo de preparo

⁃ Cozinhe o bacalhau até estar se soltando em lascas, depois separe o bacalhau da água, mexa o bacalhau até as lascas ficarem menores e deixe de molho no azeite. Guarde 3 copos da á,gua para cozinhar o arroz

⁃ Asse os tomatinhos cortados ao meio, as cebolas cortadas e 10 dentes de alho descascado, regue com bastante azeite

⁃ Refogue meia cebola picada com 1 colher (sopa) de alho picado com 1/3 copo de azeite, quando estiver bem frito, mas não dourado, coloque o arroz e misture até todos os grãos estarem bem untados de azeite. Coloque os 3 copos de água e mantenha o fogo forte até perceber que a água secou (cuidado pra não queimar) apague o fogo e tampe a panela por 15 min

⁃ Depois do tempo de descanso, misture o arroz com as lascas de bacalhau, o tomate assado, os dentes de alho, a cebola, as azeitonas pretas e o algo crocante

⁃ Coloque numa travessa bonita e cubra com a batata palha