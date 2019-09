A origem dos Targaryen: HBO pode produzir série sobre família de Daenerys

Los Angeles – A HBO está perto de autorizar um segundo spin-off de “Game of Thrones“, um novo prelúdio da série focado na Casa Targaryen, informou nesta quinta-feira (12), o portal especializado “Deadline”.

A emissora, que já está trabalhando em outra produção derivada da série, com Naomi Watts como protagonista, está a ponto de encomendar um episódio piloto do segundo spin-off.

Este novo projeto foi criado por George R.R. Martin, o autor dos livros que inspiraram a série, e pelo roteirista Ryan Condal, da série “Colony”.

O segundo spin-off seria inspirado no livro “Fogo & Sangue” (2018), que narra cerca de 300 anos antes dos acontecimentos da série de “Game of Thrones” e que adentra a história dos Targaryen.

Quando a série se aproximava do fim, a “HBO” começou a soltar pistas de até cinco possíveis projetos derivados da superprodução. Até agora, só um desses projetos tinha passado para a fase “piloto”: uma série que transcorrerá cinco mil anos antes da trama original e que contará com Naomi Watts, Naomi Ackie, Denise Gough, Josh Whitehouse, Ivanno Jeremiah e Jamie Campbell Bower no elenco.

No entanto, a “HBO” ainda não tomou uma decisão final sobre o piloto desta série, já gravado, nem se a produção definitivamente se tornará o primeiro spin-off de “Game of Thrones”.