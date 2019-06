A Olimpíada de Londres vista de cima

1. Olhando de cima, leva-se um tempo para identificar as posições das atletas alemãs: o rosto na foto é de uma ginasta e as pernas são de outra zoom_out_map 1 /10 (London 2012/Divulgação)

2. Limite atlético: egípcia não aguenta e cai para trás em competição de levantamento de peso zoom_out_map 2 /10 (London 2012/Divulgação)

3. Guerra pela bola: australianas brigam com chinesas para marcar pontos no jogo de basquete zoom_out_map 3 /10 (London 2012/Divulgação)

4. A judoca brasileira Mayra Aguiar comemora vitória enquanto a holandesa Marhinde Verkerk amarga a derrota zoom_out_map 4 /10 (Richard Heathcote/Getty Images)

5. Olhando de cima é possível ter uma ideia mais clara da agressividade nos jogos de handball: Bojana Popovic, de Montenegro, é segurada por duas jogadoras espanholas zoom_out_map 5 /10 (London 2012/Divulgação)

6. Câmera posicionada no alto do estádio dá a impressão de que o bambolê lançado pela chinesa Deng Senyue vai atingir quem vê a foto zoom_out_map 6 /10 (London 2012/Divulgação)

7. Lutadores ou contorcionistas?: esse ângulo da luta greco-romana dá uma ideia da preparação corporal dos atletas para a competição zoom_out_map 7 /10 (London 2012/Divulgação)

8. De cima, equipe de nado sincronizado nem parece tão sincronizada, mas quem conferiu a performance de frente percebeu a beleza da apresentação zoom_out_map 8 /10 (London 2012/Divulgação)

9. O chinês Zhang Jike segundos antes de lançar a bola para dar continuidade à partida de tênis de mesa zoom_out_map 9 /10 (Rob Carr/Getty Images)

10. Jogadoras norueguesas de handball comemoram vitória sobre equipe coreana: câmera vira o centro do círculo para transmitir a celebração pela TV zoom_out_map 10/10 (London 2012/Divulgação)

São Paulo – Já diriam os grandes pensadores: na vida, tudo depende do ponto de vista. É normal ver as competição das Olimpíadas de Londres do ângulo mais comum, aquele que nos dá a impressão de que estamos nas arquibancadas. Mas e se pudéssemos ver as provas do alto, de baixo ou bem de pertinho?

A vantagem de participar dos Jogos Olímpicos de longe é a variedade de ângulos fazem com que o espectador se sinta dentro da competição. As fotos dessa galeria mostram a luta pelo domínio da bola em um jogo de basquete, uma ginasta a espera da queda do bambolê e os corpos de duas ginastas alemãs que, vistos de cima, parecem ser um só.

