A nova joia da coleção

Inaugurada no dia 6 de dezembro de 2019 e encerrada um mês depois, a loja pop-up masculina da Tiffany em Nova York ganhou um vídeo promocional protagonizado por Jeff Goldblum. Nele, o ator circula pelo espaço numa motocicleta azul da grife, contempla um monumental broche de diamantes e outros itens, como os troféus em exibição de ligas como a NBA.

Localizada na 57th Street, a loja temporária foi criada para divulgar a coleção masculina da grife, recentemente anunciada. Dela fazem parte acessórios, louças de bar, objetos doméstico e bolas de basquete, entre outros itens.

Mas a unidade pop-up também serve de aperitivo do que será a futura flagship da marca em Manhattan. No endereço vizinho, que ladeia a Quinta avenida, a sede da Tiffany está sendo renovada por US$ 250 milhões, segundo estimativas. Não parece ser muito. No ano passado, a grife foi adquirida pelo conglomerado LVMH por US$ 16,2 bilhões.

Tiffany: loja pop up em Nova York

