“A MPB regrediu pra fase anal”, critica Lulu Santos

O cantor e jurado do The Voice Lulu Santos chamou atenção nesta segunda-feira, 18, ao fazer duras críticas às músicas que fazem sucesso no Brasil atualmente.

“Caramba! É tanta bunda, polpa, bumbum granada e tabaca que a impressão que dá é que a MPB regrediu pra fase anal. Eu, hein?”, escreveu o cantor em seu Twitter.

Diversas pessoas começaram a discutir – alguns concordando com Lulu, enquanto outros o criticavam – alegando que seria uma crítica não apenas a um determinado tipo de letras de música, mas a todo o gênero do funk e até mesmo a moradores de periferia. Já o funkeiro Buchecha posicionou-se a favor de Lulu.

Para alguns, a crítica foi entendida como uma referência ao clipe de Vai Malandra, nova música de Anitta lançada nesta segunda-feira, 18. “Que fique bastante claro que minha opinião sobre as letras escatológicas, pessoal, intransferível e soberana, nada tem a ver com Anitta, de quem gosto e a quem respeito, muito menos com as periferias onde se continua fazendo excelente arte e vida. Respeito! Grato”, escreveu.