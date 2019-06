A melhor bebida para um piquenique: tequila com melancia

Os piqueniques pedem bebidas simples e refrescantes – Arnold Palmers, mojitos -, aquelas que não exigem muito preparo e hidratam muito. Mas, além disso, bebidas que aguentem a viagem e longos e lânguidos dias ao sol. A Sandia Fary, semelhante a uma margarita de melancia, é uma ótima opção em ambos os casos. Também vai despertar a curiosidade de qualquer “nerd” em coquetéis do seu grupo de amigos, com uma combinação inesperada de sabores.

A melancia tem grande capacidade de manter o sabor e, ao mesmo tempo, combina com uma variedade de sabores, sejam ingredientes salgados como queijo feta ou acompanhamentos doces como frutas vermelhas e de caroço. O toque de ervas da tequila é trazido pela erva-doce, menta e estragão do Absinto St. George. “São como dois grandes amigos que se reúnem”, diz Victor Lopez, bartender do PDT (Please Don’t Tell), em Nova York.

Para a técnica, o truque é bater a bebida com antecedência para servir no copo, em vez de levar tudo para o parque. Se você não tiver um espremedor de frutas, pode bater a melancia no liquidificador e coar a parte sólida para obter o suco fresco.

Sandia Fairy

Porções: 4-6

2 xícaras de suco de melancia

1 ½ xícaras de tequila El Tesoro Reposado

60 ml suco de limão

60 ml Absinto St. George

60 ml de agave ou melaço

Hortelã para guarnição

Fatias de melancia para guarnição

Combine todos os ingredientes em um recipiente e mexa, deixando na geladeira entre 2 a 3 horas antes de servir; o suco de melancia é muito frágil, então qualquer período além de 5 horas é muito. No seu piquenique, despeje diretamente em copos com gelo ou sirva em uma jarra cheia de gelo para permitir que os convidados se sirvam. Pegue um raminho de hortelã e esfregue entre as palmas das mãos para liberar os óleos e decore junto com uma fatia pequena de melancia.