A Havaianas planeja virar uma opção também para situações mais formais

Uma marca como a Havaianas dispensa apresentações. Com produtos vendidos em mais de 240 mil pontos no Brasil e 446 lojas exclusivas no país, ela comercializa só aqui 200 milhões de pares todos os anos. O tipo de calçado mais

procurado todo mundo sabe qual é.

Como seus chinelos tradicionais praticamente se vendem sozinhos, a grife está empenhada em dar um passo adiante para também ser considerada uma boa opção para situações mais formais – da praia e da piscina ela jamais vai arredar o pé.

Composta por quinze sandálias com tiras mais largas e materiais diferentes, a linha Urban foi desenhada de acordo com esse propósito. “Elas permitem que o consumidor vá ao restaurante, ao cinema ou à happy hour de Havaianas”, diz Carla Schmitzberger, vice-presidente de sandálias do grupo. “O que há poucos anos era improvável agora está começando a se tornar natural. Saímos da praia e da piscina e pisamos de vez no ambiente urbano”.

Os coloridos sneakers da Havaianas, vendidos a R$ 119,99, também têm como missão ajudar no mesmo caminho, assim como as alpargatas. Três novas, para o público feminino, foram lançadas em julho, com e sem tiras – um dos modelos tem cabedal de tecido 100% reciclado. Custam a partir de R$ 89,99.

A linha de sneakers para homens e mulheres também foi ampliada com um modelo cinza e outro amarelo. Os dois têm sola de borracha e custam a partir de R$ 119,99. havaianas.com.br

