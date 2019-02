Looks da Trussardi e Salvatore Ferragamo

Se você não se incomoda de ter o pescoço envolto, prepare-se: as golas rulês estão definitivamente de voltam tanto em looks casuais como em visuais mais chiques, compostos com ternos e sobretudos.

Com variação no formato – robustas, altas, baixas –, as golas apareceram nos principais desfiles da Semana de Moda de Milão, que apresentou a coleção de Outono 2014.



Looks da Trussardi, Salvatore Ferragamo e Etro