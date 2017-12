“A Forma da Água” lidera indicações ao Globo de Ouro 2018

Los Angeles .- “A Forma da Água”, do mexicano Guillermo del Toro, aparece como grande favorito na 75ª edição do Globo de Ouro com sete indicações, incluindo a de melhor filme de drama e melhor diretor, anunciou nesta segunda-feira a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA).

O filme também concorre aos prêmios de melhor roteiro, melhor atriz de drama (Sally Hawkins), melhor ator coadjuvante (Richard Jenkins), melhor atriz coadjuvante (Octavia Spencer) e melhor trilha sonora original (Alexandre Desplat).

Na principal categoria, a de melhor filme de drama, o trabalho de Del Toro tem a companhia de “Dunkirk”, “Me Chame Pelo Seu Nome”, “The Post: A Guerra Secreta” e “Três Anúncios Para um Crime”.

Já na de direção, os rivais do mexicano serão Martin McDonagh (“Três Anúncios Para um Crime”), Christopher Nolan (“Dunkirk”), Ridley Scott (“All the Money in the World”) e Steven Spielberg (“The Post”).

Del Toro também recebeu a indicação de melhor roteiro por seu trabalho com Vanessa Taylor, categoria em que concorreram com “The Post”, “Lady Bird: É Hora de Voar”, “Três Anúncios Para um Crime” e “A Grande Jogada”.

Protagonizado por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer e Michael Stuhlbarg, “A Forma da Água” narra a história de amor entre uma mulher muda e uma criatura marinha nos Estados Unidos no ano de 1962, com a estética de fantasia tão característica de seu autor.

O filme, uma carta de amor ao cinema, pode render a Del Toro sua segunda indicação a um Oscar. Em 2006, o cineasta concorreu ao prêmio de melhor roteiro original por “O Labirinto do Fauno”.