“A Forma da Água” é eleito melhor filme no Critics’ Choice Awards

Los Angeles, Estados Unidos – “A Forma da Água”, filme do cineasta mexicano Guillermo del Toro, foi o grande vencedor do Critics’ Choice Awards, ao sair da cerimônia com quatro prêmios: melhor filme, melhor diretor, melhor design de produção e melhor trilha sonora.

Considerado um termômetro para o Oscar, o Critics’ Choice é organizado anualmente pelas associações de críticos Broadcast Film Critics Association (BFCA) e Broadcast Television Journalists Association (BTJA) e sua 23ª edição foi realizada ontem na cidade californiana de Santa Monica.

Com os quatro prêmios conquistados na noite desta quinta-feira, “A Forma da Água” se consolida como um dos longas-metragens favoritos na corrida para o Oscar, depois que no domingo passado ganhou também dois Globos de Ouro (melhor diretor e melhor trilha sonora).

Na cerimônia de ontem Gary Oldman levou o prêmio de melhor ator por “O Destino de Uma Nação”, enquanto Frances McDormand foi consagrada como melhor atriz por “Três Anúncios Para Um Crime”.

Por sua vez, “Viva – A Vida é Uma Festa”, o filme da Disney inspirado no Dia dos Mortos do México, foi premiado como melhor filme de animação e melhor canção por “Remember Me”.

Nas categorias televisivas, “The Handmaid’s Tale” foi considerado o melhor drama, enquanto “The Marvelous Mrs. Maisel” obteve o prêmio de melhor comédia. Além disso, “Big Little Lies” saiu com a vitória na categoria de melhor série limitada e “The Wizard of Lies” foi premiado como melhor filme para televisão.

Já o prêmio de melhor ator de drama foi para Sterling K. Brown (“This Is Us”), enquanto a estatueta de melhor intérprete dramática ficou nas mãos de Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”).

Ted Danson (“The Good Place”) e Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”) levaram os prêmios de melhor ator e melhor atriz de comédia, respectivamente.

Por último, Nicole Kidman (“Big Little Lies”) ganhou o prêmio de melhor atriz de uma série limitada ou filme para televisão, enquanto Ewan McGregor (“Fargo”) conseguiu o mesmo reconhecimento na categoria masculina.