A festa de encerramento da Olimpíada em 50 fotos

zoom_out_map 1 /50 (Patrick Smith/Getty Images)

zoom_out_map 2 /50 (Patrick Smith/Getty Images)

zoom_out_map 3 /50 (Buda Mendes/Getty Images)

zoom_out_map 4 /50 (David Ramos/Getty Images)

zoom_out_map 5 /50 (Alexander Hassenstein/Getty Images)

zoom_out_map 6 /50 (Bryn Lennon/Getty Images)

zoom_out_map 7 /50 ( David Ramos/Getty Images)

zoom_out_map 8 /50 (Pascal Le Segretain/Getty Images)

zoom_out_map 9 /50 (Bryn Lennon/Getty Images)

zoom_out_map 10 /50 (Cameron Spencer/Getty Images)

zoom_out_map 11 /50 (Patrick Smith/Getty Images)

zoom_out_map 12 /50 (Patrick Smith/Getty Images)

zoom_out_map 13 /50 (Ezra Shaw/Getty Images)

zoom_out_map 14 /50 (Cameron Spencer/Getty Images)

zoom_out_map 15 /50 (Pascal Le Segretain/Getty Images)

zoom_out_map 16 /50 (Ezra Shaw/Getty Images)

zoom_out_map 17 /50 (Ezra Shaw/Getty Images)

zoom_out_map 18 /50 (Bryn Lennon/Getty Images)

zoom_out_map 19 /50 (Cameron Spencer/Getty Images)

zoom_out_map 20 /50 (Cameron Spencer/Getty Images)

zoom_out_map 21 /50 (Patrick Smith/Getty Images)

zoom_out_map 22 /50 (Ezra Shaw/Getty Images)

zoom_out_map 23 /50 (Pascal Le Segretain/Getty Images)

24. Festa de encerramento da Olimpíada zoom_out_map 24 /50 (Patrick Smith/Getty Images)

zoom_out_map 25 /50 (Ezra Shaw/Getty Images)

zoom_out_map 26 /50 (David Ramos/Getty Images)

zoom_out_map 27 /50 (Ezra Shaw/Getty Images)

zoom_out_map 28 /50 (Patrick Smith/Getty Images)

zoom_out_map 29 /50 (David Ramos/Getty Images)

30. Thomas Bach, presidente do COI, na festa de encerramento da Olimpíada zoom_out_map 30 /50 (Pascal Le Segretain/Getty Images)

zoom_out_map 31 /50 (David Ramos/Getty Images)

zoom_out_map 32 /50 (David Ramos/Getty Images)

zoom_out_map 33 /50 (David Ramos/Getty Images)

zoom_out_map 34 /50 (David Ramos/Getty Images)

zoom_out_map 35 /50 (Cameron Spencer/Getty Images)

36. Carlos Arthur Nuzman - presidente da Rio 2016: "o melhor lugar do mundo é aqui, no Rio" zoom_out_map 36 /50 (Alexander Hassenstein/Getty Images)

zoom_out_map 37 /50 (Cameron Spencer/Getty Images)

zoom_out_map 38 /50 (Patrick Smith/Getty Images)

zoom_out_map 39 /50 (Cameron Spencer/Getty Images)

zoom_out_map 40 /50 (Cameron Spencer/Getty Images)

zoom_out_map 41 /50 (David Ramos/Getty Images)

zoom_out_map 42 /50 (Cameron Spencer/Getty Images)

zoom_out_map 43 /50 (David Ramos/Getty Images)

zoom_out_map 44 /50 (Patrick Smith/Getty Images)

zoom_out_map 45 /50 (Patrick Smith/Getty Images)

zoom_out_map 46 /50 (Alexander Hassenstein/Getty Images)

zoom_out_map 47 /50 (Patrick Smith/Getty Images)

zoom_out_map 48 /50 (Patrick Smith/Getty Images)

zoom_out_map 49 /50 (Ezra Shaw/Getty Images)

zoom_out_map 50/50 (Bryn Lennon/Getty Images)

São Paulo – Nem mesmo a forte chuva que caiu na noite deste domingo no Rio de Janeiro foi capaz de tirar o brilho da festa de encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016 – declarado oficialmente concluído por Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Com muita música brasileira, cores e ritmos, a cerimônia fechou com chave de ouro os 19 dias de competições olímpicas e mais de 940 medalhas conquistadas.

Atletas de todos os países participantes marcaram presença na celebração. Membros do COI e até autoridades do Japão – país que sediará a próxima Olimpíada – também estiveram no Maracanã neste domingo.

As imagens a seguir mostram um pouco da festa de encerramento da Olimpíada – que com certeza deixará saudades. Navegue pelas fotos acima.