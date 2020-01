A engenhosidade do novo relógio Polaris Date

A inspiração veio do casual relógio Memovox Polaris, lançado pela Jaeger-LeCoultre em 1968. Com caixa de aço de 42 milímetros, o Polaris Date esconde um intrincado sistema formado por 219 pecinhas. A parte inferior, que exibe um capacete de mergulho estilizado, faz menção à resistência do relógio dentro d’água – 200 metros.

O fabricante, no entanto, não aconselha os compradores a mergulhar com o modelo. Mas ele pode ser levado para a praia sem problemas – só não esqueça de enxaguá-lo com água corrente depois de submetê-lo à àgua do mar.

O Polaris Date tem reserva de marcha de 38 horas, numerais e ponteiros luminescentes e pulseira de borracha preta, texturizada e com encaixes curtos. Preço: R$ 38.200. jaeger-lecoultre.com