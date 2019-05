8 truques para deixar o banheiro de casa com visual moderno

Foi-se o tempo em que o banheiro era um ambiente renegado por arquitetos e designers e esquecido em propostas de interiores. Hoje, esse cômodo é pensado de modo a fazer relação com a estética dos outros setores da casa.

Sendo assim, ele é bem decorado, apresentando um melhor funcionamento também. Confira a seguir algumas dicas e truques especiais para deixar esse cômodo mais interessante, com visual moderno.

Banheiro moderno Banheiro moderno

Dicas para deixar seu banheiro moderno: use e abuse de…

1. Espelhos

Ambientes modernos parecem amplos e bem iluminados. Claro que numa proposta de arquitetura e design de interiores certos elementos podem ajudar a criar este efeito.

Os espelhos, por exemplos, são peças importantes na decoração de banheiros. Eles, quando colocados em locais estratégicos, são capazes de fazer este cômodo parecer maior e mais claro.

Dois exemplos de banheiros Dois exemplos de banheiros

2. Nichos

Propostas atuais para decoração de banheiros incluem muitas soluções criativas, em especial quanto à otimização de espaços. Nichos embutidos estão sendo muito utilizados recentemente.

Eles servem não só para expor elementos decorativos como também embalagens de produtos sofisticados. Dentro do box do chuveiro, são ótimos para apoiar shampoos, condicionadores e outros utilitários.

Banheiros modernos Banheiros modernos

3. Móveis em MDF

Apesar dos banheiros serem, em geral, ambientes pequenos e altamente expostos a vapores de água, ainda sim são locais onde as pessoas colocam muitos objetos. Certos objetos de beleza e higiene íntima acabam ficando, justamente, neste ponto da casa.

E está tudo bem com isso, desde que eles fiquem bem guardados. Uma opção bem atual são os módulos de armários fabricados em MDF, mais resistentes e duradouros.

Duas propostas de banheiro Duas propostas de banheiro

4. Revestimentos em cores neutras

Banheiros modernos não precisam ser necessariamente neutros. Porém, os banheiros parecem mais modernos em tons neutros. E é por isso que preto, branco e cinza tem sido bastante explorados em propostas de arquitetura e design para este tipo de cômodo.

Essa regra vale somente para revestimentos e móveis, ficando os tons mais vivos para os detalhes, como toalhas, difusores aromáticas, vasos de plantas e mais.

Dois exemplos de banheiro Dois exemplos de banheiro

Conceito de banheiro Conceito de banheiro

5. Porcelanatos

De todos os materiais para revestimento disponíveis no mercado, os a base de cerâmica são os mais requeridos e adquiridos pelos clientes. Mas, por vários motivos, o que é mais visto em propostas de visual moderno são os porcelanatos.

Trata-se de peças lisas ou com veios marcantes; fáceis de limpar; com junta mínima ou até seca; e que podem ser usadas em piso e paredes de forma igual. Ou seja, perfeitas para banheiros.

Exemplo de banheiro Exemplo de banheiro

6. Pastilhados

Placas de pastilhas para revestimento de piso e paredes costumam ser bastante caras nas lojas de materiais para acabamentos. Também é um material difícil de ser aplicado nas superfícies – dependendo sempre de mão-de-obra especializada.

Também, é difícil de ser limpo e sofrer manutenção. Mesmo assim, proporciona um visual tão lindo que, sem sombra de dúvidas, sempre fará parte das propostas para banheiros modernos.

Decoração de banheiros Decoração de banheiros

7. Luzes embutidas

A luz é uma das questões mais importantes para qualquer proposta de interiores. Num banheiro, o ponto de luz no centro do ambiente é insubstituível.

Mas o projetista também pode prever outros pontos – no centro da área do box do chuveiro e próximo à bancada da pia. Ademais, pode ser interessante fazer um detalhe com fitas de LED ao redor do espelho, dos nichos, prateleiras e armários.

Banheiros decorados Banheiros decorados

8. Louças e metais com design diferenciado

Por fim, nenhum banheiro moderno que se preze pode ser montado com louças e metais comuns. Pensando assim, muitos fabricantes têm lançado chuveiros, banheiras e outros aparelhos com design diferenciado.

Um destaque especial deve ser dado às bacias sanitárias com caixa acoplada de duplo acionamento; e as cubas de sobrepor, de semi-encaixe ou esculpidas.

Dois projetos de banheiro Dois projetos de banheiro

Quanto aos metais, eles deveriam receber até um capítulo à parte. Hoje há torneiras especiais para banheiras – inclusive de piso. Certas pias são acompanhadas de peças com sensor, misturador e direcionador de jato.

Algumas se encaixam perfeitamente na própria louça ou devem ser instaladas sobre a bancada. E o modelo certo é definido de acordo com a proposta de decoração.

Estas dicas de decoração moderna para banheiro foram criadas pela equipe Viva Decora.