8 projetos de decoração criativos e coloridos para você se inspirar

Projeto: 23 de Maio

Criação: ACF Arquitetura e Interiores

Esse projeto assinado por Ana Cecília Toscano e Flávia Lauzana, da ACF Arquitetura e Interiores, foi pensado para ser alugado, se adaptando a diferentes estilos. A dupla criou uma moradia agradável, confortável e funcional, afinal, o espaço era pequeno e todos os cômodos se integravam. As profissionais apostaram num piso único, paredes e marcenarias de cores claras para garantir a sensação de amplitude. O cinza e o freijó predominantes nesse projeto realçam o colorido pontual dos azulejos e das cadeiras na cozinha.

Projeto: Perdizes

Criação: ACF Arquitetura e Interiores

Neste apartamento no bairro de Perdizes, em São Paulo, Ana Cecília Toscano e Flávia Lauzana, da ACF Arquitetura e Interiores, foram responsáveis pela reforma da cozinha. A família pediu uma grande mesa para que os cinco integrantes pudessem fazer as refeições juntos. A dupla projetou uma mesa em balanço para que todos os lugares, inclusive a cabeceira, pudessem ser usados confortavelmente. No ambiente, a madeira freijó se destaca diante do azul do grande armário. A execução é da Marcenaria Santa Cruz. As cadeiras de palhinha da linha Thonart, da Isto é Brasil, dão um toque charmoso e retrô. O resultado é uma atmosfera leve e aconchegante.

Projeto: Apê Oca – o lar colorido de um casal

Criação: Beatriz Quinelato

Um casal legal, uma filha de 2 anos, um apartamento de 120 metros quadrados e um impasse: fazer ou não um churrasco na varanda? Este é o começo da história da casa dessa jovem família em Pinheiros, São Paulo. Quando conheceram a arquiteta Beatriz Quinelato, disseram-lhe o dilema: o marido não desistia da churrasqueira na varanda, mas sua esposa não queria vê-la quando não estivesse em uso. O problema foi resolvido com um painel azul retrátil que deixou todos felizes. Os pedidos que se seguiram foram calor e integração para receber amigos, espaço para acomodar os violões do marido na decoração e um lugar de destaque para a pintura feita pelo avô Orlando Marcucci, aluno de Alfredo Volpi, que foi acomodado atrás do sofá. A ala íntima também ganhou toques de alegria, como a carpintaria de quarto duplo e a parede do quarto da filha.

Projeto: Estúdio da Influenciadora

Criação: Fadul Copello

Especialmente desenvolvido por Anna Beatriz Fadul e Gregory Copello, o Estudio, de 40 metros quadrados, é marcado pela integração, versatilidade e multifuncionalidade. Pensando no cotidiano da profissão da influenciadora, a dupla traduziu novos usos para os revestimentos e materiais com soluções criativas e sustentáveis. “Todo o projeto foi pensado com o objetivo de ser um espaço onde ela possa trabalhar, receber amigos, morar e pesquisar sobre tendências”, explica o arquiteto Gregory Copello. A dupla desenvolveu a marcenaria inteligente como solução de otimização de custo, a técnica do frisado nas portas traz estilo e personalidade ao mobiliário com um custo mais baixo. O piso monolítico é outro destaque e tem um belo efeito sem junções, é totalmente mineral e natural, não agride o meio ambiente e tem o apelo do conforto térmico. O projeto foi pensado com o objetivo de conectar as pessoas aos ambientes, com uma paleta de cores suaves dando protagonismo ao verde bandeira escolhido para a estande e aparador. A mesa de metal foi desenhada especialmente para o espaço para que seja uma área de uso de trabalho ou mesa de jantar.

Projeto: LIV

Criação: GAM Arquitetos

Não há recurso mais poderoso do que a cor para acender uma decoração. Se ela puder ser valorizada por farta luz natural, tanto melhor. Essa combinação é o grande acerto deste projeto, assinado pelos arquitetos Guido Ramos, Anna Fernandes e Marcelo Bezerril da GAM Arquitetos. Nesse apartamento de pouco menos de 50 metros quadrados, tudo foi planejado para aproveitamento máximo e funcional do espaço com muito estilo e aconchego. Na decoração, soluções de vida longa e facilmente adaptáveis às tendências que vão e vêm. A grande sacada do trio foi aproveitar a área da varanda, nivelando o piso. Para admirar a vista, uma poltrona de balanço foi inserida na decoração, assim como o jardim. A cozinha é integrada à sala, que é separada do quarto por um painel com porta embutida em madeira freijó.

Projeto: Edifício Palm Beach

Criação: GAM Arquitetos

O estilo industrial invade a decoração, principalmente dos apartamentos que estão cada vez menores e têm como solução a integração dos espaços. Na entrada, o trio de arquitetos aproveitou o cantinho para fazer a rouparia da casa e uma estante com vergalhões tendo uma das características dessa decoração as tubulações visíveis. O trio revestiu o piso de todo o apartamento com cimento queimado cinza e usaram eletrodutos galvanizados aparentes para a iluminação. Priorizaram acabamentos neutros de cores sóbrias e um granito preto escovado nas bancadas da cozinha e cuba esculpida do lavabo. Para aquecer o ambiente usaram a madeira (brise de bambu da Fonseca Shop na ilha da cozinha e detalhes em freijó na marcenaria). Na suíte máster, escolheram as placas cimentícias da castelatto para fazer a cabeceira da cama. Pontuaram as cores na escolha de objetos e imagens e com vegetação para humanizar a casa e equilibrar o estilo industrial, trazendo mais aconchego para o lar.

Projeto: Abundância de plantas e cromatismo

Criação: Jean de Just

Abundância de plantas e cromatismo bem estudado na cozinha projetada por Jean de Just. As poltronas Tiras, da @liderinteriores foram utilizadas de forma superautêntica no projeto assinado por Jean de Just. As peças ganharam uma personalização especial, onde o arquiteto combinou diferentes tecidos nas “tiras” da poltrona.

Projeto: All White

Criação: Maíma Arquitetura & Design

Pensada para ser um ambiente que preze a atemporalidade, esta cozinha foi um pedido especial para uma cliente que ama cozinhar, adora que seus convidados e entes queridos fiquem próximos durante as refeições e é louca por espaços claros. O branco foi escolhido para trazer conforto e sua versatilidade possibilitou que as arquitetas trouxessem uma identidade para o projeto através do azulejo de metro na mesma cor. Além disso, o pedido era que fosse um ambiente espaçoso, por isso o mobiliário branco e a disposição dos armários. Neste projeto todo o revestimento na área da bancada foi trocado e decidiram pintar o restante da cozinha para deixar esse estilo All White, moderno e muito aconchegante.

