8 filmes que chegam aos cinemas brasileiros nessa quinta-feira (22)

São Paulo – Oito filmes estreiam nas salas de cinema no Brasil hoje (22). Entre as estreias, uma nova versão do clássico “Brinquedo Assassino” – o filme do horripilante boneco Chuck. O personagem foi repaginado para o século 21: em tempos de robô que aspira os cômodos e assistentes como os de Apple e Amazon que interagem com os moradores da casa, o novo Chuck não é feito só de plástico.

Confira:

“Brinquedo Assassino”

Direção: Lars Klevberg

Com: Aubrey Plaza, Mark Hamill, Brian Tyree Henry

1h30 / Estados Unidos / Título original: “Child’s Play” / Terror

Andy (Gabriel Bateman) e sua mãe Karen (Aubrey Plaza) se mudam para uma nova cidade, decididos a recomeçar a vida. Ela dá um presente de aniversário para o filho, um boneco tecnológico: além de entreter, realiza tarefas para casa por comando de voz. Mas logo o boneco começará a desenvolver sentimentos perigosos em relação ao menino.

“Entre Tempos”

Direção: Valerio Mieli

Com: Luca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni Anzaldo

1h46 / Itália, França / Título original: “Ricordi?” / Drama, Romance

Sem citar o nome de seus personagens, o filme conta a história de duas pessoas, que se apaixonam, ao longo de vários momentos de suas vidas.

“Pássaros de Verão”

Direção: Cristina Gallego, Ciro Guerra

Com: Maria Camila Arias, Jacques Toulemonde Vidal

2h05 / Colômbia / Título original: “Pájaros de verano” / Drama

O diretor do premiado “O Abraço da Serpente” volta com outro filme de história colombiana, em co-produção com diversos países. Na história, uma família indígena se vê no meio de uma guerra envolvendo drogas, em um momento na Colômbia onde a maconha começava a ser traficada e a grande e sanguinolenta era dos cartéis estava prestes a começar.

“Um Amor Impossível”

Direção: Catherine Corsini

Com: Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth

2h15 / França, Bélgica / Título original: “Un amour impossible” / Drama, Romance

No final dos anos 50 na França, uma funcionária de escritório conhece um jovem de família burguesa. A relação vai gerar uma menina, mas logo Rachel terá de viver uma vida de mãe solteira.

Outras estreias

“O Verde Está do Outro Lado”, documentário do brasileiro Daniel A. Rubio sobre a gestão da água no Chile Assista ao trailer.

“Os Brinquedos Mágicos”, animação do chinês Gary Wang. Assista ao trailer.

“Socorro! Virei uma Garota”, comédia do brasileiro Leandro Neri. Assista ao trailer.

“Uma Noite Não É Nada”, drama do francês Alain Fresnot com elenco brasileiro. Assista ao trailer.