8 filmes que chegam aos cinemas brasileiros nessa quinta (29)

São Paulo – Oito filmes chegam aos cinemas brasileiros nessa quinta-feira (29). Entre as estreias, o destaque é “Bacurau”, novo longa do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, premiado com “O Som ao Redor” e “Aquarius”. Ele assina a direção ao lado de Juliano Dornelles.

O filme, com Udor Kier e Sônia Braga, levou o prêmio do júri no Festival de Cannes (lá, foi indicado também à Palma de Ouro) e o prêmio de melhor filme internacional no Festival de Munique.

Outro filme para ficar de olho é “Yesterday”, novo longa do premiado diretor inglês Danny Boyle, dos clássicos “Trainspotting” e “Quem Quer Ser um Milionário”.

Confira:

Bacurau

Direção: Juliano Dornelles, Kleber Mendonça Filho

Com: Udo Kier, Sônia Braga, Karine Teles

2h11 / Brasil / Ação, Aventura, Mistério

A pequena cidade de Bacurau, no sertão brasileiro, desaparece do mapa após a morte de Carmelita, aos 94 anos. Logo, coisas estranhas começam a acontecer: drones no céu, turistas estrangeiros e assassinatos. Após as primeiras vítimas dos atiradores, a cidade decide se unir para descobrir o que está acontecendo e evitar a “caçada humana”.

Yesterday

Direção: Danny Boyle

Com: Himesh Patel, Lily James, Sophia Di Martino

1h56 / Reino Unido / Comédia, Musical

E se os Beatles nunca tivessem existido, mas você se lembrasse de todas as suas músicas e composições? O que faria com esse conhecimento? Essa é a premissa do novo filme de Danny Boyle. Um músico sofre um acidente e acorda numa nova realidade onde somente ele se lembra de John, Paul, George e Ringo. Logo, vai se aproveitar do tesouro que tem em mãos.

Verão de 84

Direção: François Simard, Anouk Whissell

Com: Graham Verchere, Judah Lewis, Caleb Emery

1h45 / Estados Unidos, Canadá / Título original: “Summer of 84” / Drama, Horror

As coisas saem do controle quando um grupo de adolescentes decide investigar um vizinho que eles suspeitam que seja um serial killer.

Anna – O Perigo Tem Nome

Direção: Luc Besson

Com: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans

15h59 / França, Estados Unidos / Título original: Anna / Ação, Suspense

Anna Poliatova (Sasha Luss) parece ser uma modelo famosa e querida por grandes marcas. Nos bastidores, guarda um segredo: é uma das assassinas mais bem treinadas da KGB.

Minha Lua de Mel Polonesa

Direção: Elise Otzenberger

Com: Judith Chemla, Arthur Igual, Brigitte Roüan

1h28 / França / Título original: “Lune de miel” / Comédia

Anna (Judith Chemla) e Adam (Arthur Igual), dois franceses de origem judaica, vão parar na Polônia em uma viagem que vai transformar o duradouro relacionamento de ambos.

Outras estreias