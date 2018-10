8 exposições voltadas à literatura em São Paulo

Em homenagem ao Dia Nacional do Livro, comemorado nesta segunda-feira, 29, apresentamos mostras ligadas à literatura em cartaz na cidade de São Paulo

A Biblioteca à Noite

Concebida pelo multiartista canadense Robert Lepage, em parceria com o escritor argentino Alberto Manguel, a mostra propõe, a partir de realidade virtual, uma imersão por bibliotecas ao redor do mundo, como a Biblioteca da Abadia de Admont, na Áustria; a Biblioteca do Congresso Americano. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 10h30/21h (dom. e fer., 10h30/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até 10/2/2019.

Estrutura Explodida – Vidobra de Haroldo de Campos

A mostra não homenageia somente Haroldo de Campos (1929-2003), mas também comemora o nascimento da poesia concreta no Brasil. São expostos ao público 20 obras originais do poeta. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. 10h/22h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Por tempo indeterminado.

Machado de Assis na BBM: Primeiras Edições e Raridades

Buscando destacar a variedade da obra do escritor, que atuou em dezenas de jornais e revistas, a mostra reúne 108 itens, que incluem 17 periódicos com textos dele e 40 obras coletadas postumamente por pesquisadores. A curadoria é do professor Hélio de Seixas Guimarães. Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. R. da Biblioteca, 21, Cidade Universitária, 2648-0841. 8h30/17h30 (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 22/11.

Mário de Andrade: uma Missão de Vida ou Morte

Com documentos e objetos de expedição feita ao Nordeste, a mostra celebra os 80 anos da Missão de Pesquisas Folclóricas, idealizada quando Mário era diretor do Departamento de Cultura de São Paulo. Casa Mário de Andrade. R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, 3666-5803. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 11/11.

Millôr: Obra Gráfica

No Instituto Moreira Salles, a retrospectiva reúne 500 desenhos originais de Millôr Fernandes (1923-2012), feitos, sobretudo, para a imprensa. A seleção inclui desde autorretratos até ilustrações de sua visão crítica do País. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 10h/20h (fecha 2ª; 5ª, 10h/22h). Grátis. Até 27/1/2019

Nós: 100 Anos

Há cem anos, Guilherme de Almeida lançava o livro ‘Nós’. A mostra lembra o centenário da publicação, com edições históricas, reproduções e manuscritos, além de outras obras literárias de nomes como Mário de Andrade e Cassiano Ricardo. Casa Guilherme de Almeida. R. Macapá, 187, Pacaembu, 3673-1883. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Por tempo indeterminado.

Os Planetas de Ziraldo

Com curadoria de Daniela Thomas e Adriana Lins, a exposição mostra a influência que o universo exerce na obra do cartunista, que resultou em obras como ‘Flicts, O Planeta Lilás’. Casa Melhoramentos. R. Tito, 479, V. Romana, 3874-0402. Inauguração: hoje (19). 9h/21h (fecha dom. a 3ª). Grátis. Até 22/12.

Ziraldo De A a Zi

Ziraldo Ziraldo

A exposição é um passeio pelo universo ‘ziraldiano’ e permite conhecer a intimidade do artista, um pouco de sua vida pessoal e seus métodos de criação. Além de obras conhecidas, há experimentações gráficas, pinturas, rascunhos, anotações, cadernos de infância e outras raridades. São mais de 500 obras – entre elas, 200 criações originais do ‘pai’ do Menino Maluquinho, que completa 75 anos de carreira. Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. 10h/17h (fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 4/8/2019.