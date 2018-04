8 dicas para renovar a sala de estar sem quebradeira

São Paulo – A sala de estar é um dos locais da casa onde as pessoas costumam passar a maior parte do tempo, principalmente para quem tem a televisão nesse ambiente.

O cômodo é usado normalmente para relaxar e receber amigos e não à toa todo mundo quer de ter uma sala sempre bonita e confortável.

Por ser um dos ambientes mais usados da casa, depois de um tempo, os móveis e a própria decoração acabam cansando e pedem uma renovada

A equipe do Viva Decora, site especializado em decoração, reuniu sugestões de como mudar a cara de uma sala de estar sem a necessidade de uma grande reforma. Confira:

1 – Abuse dos quadros, abajures, acessórios, almofadas e vasos

Todos esses enfeites podem ser trocados de lugar, substituídos por outros que estão em outros cômodos ou mesmo por aqueles guardados no fundo do armário e esquecidos.

Investir um pouco em alguns deles também é uma boa ideia. Comprar almofadas, espelhos e outros acessórios e até tapetes já pode ser o suficiente para dar outro visual na sala.

2 – Invista em uma peça importante

O sofá, um par de poltronas ou a mesa de centro. Esses costumam ser os móveis de maior destaque na sala de estar. Que tal escolher um desses e trocar? É possível também optar apenas por trocar o forro dos sofás e das poltronas. Aqui vale analisar a sala e escolher a peça que merece ser trocada.

3 – Aposte na monocromia

Monocromia é uma tendência de decoração em que praticamente se usa uma única cor e algumas outras cores complementares para deixar a sala com uma aparência bastante única. Um exemplo é usar o azul e complementar com tons de lilás e cinza claro.

4 – Troque as cores ou o revestimento das paredes

Mudar a cor de um ambiente pode ser certeiro e dar um novo ar ao cômodo. Além de mudar a cor, é possível também aplicar texturas, instalar revestimentos 3D ou até mesmo utilizar um papel de parede texturizado. Não é necessário mudar todas as paredes. Uma ou duas são suficientes para uma visível mudança no ambiente.

5 – Carpete de madeira ou convencional

A mudança do tipo de piso embora seja mais trabalhosa também pode ser uma excelente opção para mudar totalmente a cara da sala de estar. Se o ambiente tem um piso frio, de lajotas ou porcelanato, é possível investir em carpete convencional ou mesmo de madeira.

6 – Aposte em um grande lustre

Um lustre diferente pode ser o suficiente para dar um ar renovado à sala de estar, principalmente se ela tiver um pé direito alto. Uma dica: muitas vezes o lustre sobre a mesa de jantar é mais imponente que o da sala de estar, que tal trocar um pelo outro?

7 – Garimpe móveis vintage e outros objetos de design

Combinar o tradicional com o moderno pode dar um efeito bastante diferente à sala. Além disso, móveis antigos podem e devem ser reaproveitados.

8 – Radicalize

Quer mudar mesmo a cara da sala apenas com decoração? Que tal substituir algumas peças por móveis feitos com pallets de madeira? Ou pintar todos os móveis com cores berrantes, como amarelo ovo, azul Royal e vermelho paixão?