8 dicas para enfrentar o inverno com estilo

Para os homens

Jaqueta Polo Ralph Lauren

Toda de nylon na parte externa e com forro de poliéster com revestimento, esta jaqueta é indicada para enfrentar a chuva ou para momentos em que há risco de cair um pé d’água. A gola alta, as mangas compridas e os punhos canelados impedem a entrada do frio. R$ 2.413. farfetch.com

Jaqueta Polo Ralph Lauren Jaqueta Polo Ralph Lauren

Tênis Vans

Inspirado no clássico Vans Old Skool, o tênis SK8-Hi MTE tem cano alto com cadarço, cabedal de camurça resistente, cano acolchoado para dar sustentação e sola de borracha vulcanizada. R$ 599,99. vans.com.br

Tênis Vans Tênis Vans

Óculos Lacoste

Com armação de nylon, o modelo L903S 001 da Lacoste, mais conhecida pelas roupas, chama a atenção pela lentes de plástico com formato redondo. Repare que não há aro e no jacaré impresso na haste. R$ 730. marchon.com

Óculos Lacoste Óculos Lacoste

Bermuda e camisa Osklen

Camisa de flanela xadrez Dark com colarinho francês, mangas longas com abotoamento nos punhos, bolso frontal, barra arredondada e fechamento frontal por botões (R$ 397) e bermuda Dark, do mesmo tecido, com cordão embutido para amarração (R$ 397). shop2gether.com.br

Bermuda e camisa Osklen Bermuda e camisa Osklen

Para as mulheres

Blazer The Gigi

Com forro de viscose e parte externa composta por poliéster, viscose, lã e elastano, a peça tem duas lapelas, fechamento frontal por botões duplos, bolsos frontais com lapelas e padronagem xadrez. R$ 3.228. farfetch.com

Blazer The Gigi Blazer The Gigi

Camisão Hope

Com abotoamento frontal e mangas longas, é ideal para quando o frio não está muito intenso e situações mais informais. Ficar em casa com a peça é outra escolha acertada. R$ 259. hopelingerie.com.br

Camisão Hope Camisão Hope

Cardigã Tory Burch

Com detalhes em crochê, a peça foi tricotada com fios italianos macios. Com caimento não muito justo, pode ser usada fechada ou aberta, como uma sobreposição. R$ 2.070. toryburch.com

Cardigã Tory Burch Cardigã Tory Burch

Blazer Amaro

Disponível nas cores caramelo ou verde militar, o blazer de veludo cotelê tem modelagem alongada, fechamento frontal por botão e bolsos frontais. O forro é de poliéster. R$ 309,90. amaro.com