7 shows inéditos do Lollapalooza 2018 no Brasil

São Paulo – O Lollapalooza, desde sua primeira edição no Brasil, em 2012, se consagrou como o festival que traz artistas inéditos para se apresentar no país. Já virou tradição o público ficar na expectativa da divulgação do lineup para saber sobre as novidades do evento.

Em 2014, por exemplo, o anúncio do primeiro show da neozelandesa Lorde em solos brasileiros causou alvoroço nas redes sociais. Depois da passagem da cantora pelo país, sua apresentação foi definida como um “transe coletivo”.

No ano seguinte, em 2015, foi a vez da americana St. Vincent estrear por aqui. O show de uma das melhores e mais peculiares guitarristas da atualidade foi muito aguardado pelos fãs, que lotaram o palco de sua apresentação.

Neste ano, o festival que acontece nos dias 23, 24 e 25 de março, em São Paulo, também vai reunir grandes debutes da música indie/pop no Brasil. Os maiores destaques vão para as atrações de rap, como Chancer the Rapper e Anderson Paak.

A lista abaixo reúne as principais estreias do Lollapalooza de 2018. Spoiler: incluímos Liam Gallagher nela.

Zara Larsson

Nomeada pela revista Time como uma das 30 Adolescentes mais influentes de 2016, a cantora sueca ganhou notoriedade nos Estados Unidos com dois singles de grande sucesso: “Lush Life”, que recebeu disco de platina, e “Never Forget You”.

Tash Sultana

Artista prodígio, a cantora australiana é a nova queridinha do som experimental. Suas composições misturam ondas sonoras, que conquistaram as ruas de Melbourne.

Anderson .Paak

Considerado o artista mais quente de Los Angeles depois do estouro de Kendrick Lamar, o cantor, baterista e produtor é uma das maiores promessas do rap da atualidade.

Milk Chance

Os alemães Clemens Rehbein e Philipp Dausch se tornaram estrelas do pop, após produzirem um disco enquanto cursavam o colégio na Alemanha Ocidental. O sucesso estrondoso da folk-pop “Stolen Dance” levou os amigos ao reconhecimento mundial.

Chancer the Rapper

Ganhador do Grammy de melhor artista em 2017, o rapper americano estourou nas paradas de sucesso ao lançar, em 2011, seu primeiro álbum independente intitulado 10 Days, que alcançou mais de 100.000 cópias baixadas.

The Neighbourhood

Versão americana dos britânicos Arctic Monkeys, os integrantes do The Neighbourhood reescreveram as regras sobre o que é ser uma banda de rock na paisagem musical moderna.

Liam Gallagher

O britânico já passou pelo Brasil quando fazia parte, junto com seu irmão Noel Gallagher, do fenômeno Oasis. Neste ano, no entanto, é a primeira vez que o artista apresenta seu show solo no país.