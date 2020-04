7 ótimas séries para assistir nesse fim de semana

A Bela e a Fera

A série “A Bela e a Fera”, que não traz a princesa e o monstro do filme de mesmo nome, chegou ao Globoplay nesta semana e é uma das opções para assistir no fim de semana. O seriado americano de ficção científica, romance e suspense foi produzido pela The CW e agora chega ao catálogo do serviço se streaming da Globo com todas as temporadas completas. A série é uma releitura de outra produção de mesmo nome de 1987, que também foi feita como uma adaptação moderna do conto de fadas “A Bela e a Fera”. O roteiro mostra Catherine Chandler, uma detetive focada, inteligente e bem treinada para resolver crimes juntamente com sua parceira, Tess Vargas. O outro protagonista é Vincent Keller, um suspeito de crimes investigados por Catherine. O enredo gira em torno de um segredo que a detetive descobre sobre ele e decide manter em sigilo.

After Life: Vocês Vão Ter que Me Engolir

A segunda temporada de “After Life” já está disponível na Netflix. A série gira em torno de Tony, personagem que tem a vida transformada depois que sua esposa morre de câncer de mama. Ele chega a pensar em suicídio, mas decide viver o suficiente para punir o mundo pela morte de sua esposa, dizendo e fazendo o que bem entende, sem se importar com as regras e normas. Tony enxerga a situação como seu “superpoder”, mas seu plano de punir o mundo é dificultado quando todos ao seu redor procuram torná-lo uma pessoa melhor. Apesar do gênero de comédia, o roteiro também busca apresentar um processo orgânico de superação da dor.

Receita da Boa

–

A Netflix liberou nesta semana o reality show “Receita da Boa”, um programa de culinária que reúne vários chefs de cozinha que precisam preparar pratos com maconha. Os participantes são avaliados por cada receita considerando o sabor e apresentação dos pratos. O ganhador deixa o programa com 10 mil dólares.

Planeta Bizarro

Para quem quer uma dose de conhecimento enquanto maratona uma série no fim de semana, uma boa opção é “Planeta Bizarro”. A produção mostra um elenco formado por bichos esquisitos e a própria Mãe Natureza que narram a série científica. O seriado explora a vida dos animais e mostra muitas curiosidades sobre e informações sobre o planeta Terra.

The Midnight Gospel

“The Midnight Gospel” é uma opção de série em animação, mas não se engane: apesar de ser feita em desenho, a produção é destinada ao público adulto e trata de temas como morte, drogas e fé. A série, que teve sua estreia na Netflix nesta semana, foi criada por Pendleton Ward, animador e roteirista por trás de “Hora de Aventura”, que fez sucesso com públicos de diversas idades. Na produção, o protagonista chamado Clancy compra uma máquina que o faz viajar para planetas que estão morrendo. O objetivo do personagem é criar um podcast de entrevista com os habitantes desses outros mundos.

A Casa das Flores

“A casa das flores” é uma série de comédia e drama mexicana criada por Manolo Caro para a Netflix. A terceira temporada da produção foi disponibilizada na plataforma de streaming nesta semana. A série acompanha a vida de uma família mexicana de alta classe e aborda questões sociais como bissexualidade e transexualidade. A produção é desenvolvida em uma floricultura, aparentemente bem-sucedida e cheia de segredos. Um dia, o patriarca percebe que sua amante de longa data morreu repentinamente e decide levar os filhos que tinha com ela para casa com sua “família oficial”, que até então não sabia da outra vida do homem. A série explora a necessidade de proteger e perdoar os entes queridos, não importa o quão desconfortável isso possa ser.

Todas as mulheres do mundo

–

A série “Todas as Mulheres do Mundo” é baseada o filme de mesmo nome dirigido por Domingos Oliveira em 1996. A produção, que estreou no Globoplay, conta, em cada capítulo, a história de uma mulher diferente. Todas são apaixonadas pelo arquiteto Paulo, e em cada episódio é ressaltada a forma distinta de cada mulher amá-lo.