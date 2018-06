7 maneiras de organizar livros com beleza e funcionalidade

São Paulo – Quem gosta de livros não se deixa vencer pela pressão dos e-books e leitores digitais. Aquele cheirinho de livro novo, o som das páginas sendo folheadas, sentir sua textura na ponta dos dedos, a beleza das capas são uma tentação, muitas vezes, maior que o próprio conteúdo das obras.

Se você tem paixão por livros e os acumula de forma desordenada, está na hora de organizar tudo isso. Ter uma boa estante é o primeiro passo, mas como definir um critério para ordenar seus títulos e encontrá-los facilmente?

Especialistas do Viva Decora reuniram algumas dicas para organizar de maneira prática e bonita os livros em casa. A boa notícia é que, além de achar seus livros com muito mais facilidade, você poderá até usá-los como parte da decoração.

Confira a seguir 7 dicas que vão ajudar na organização de livros:

1 – Ordem alfabética por autor

Essa é a organização clássica, usada também em bibliotecas.

Começando pelo último sobrenome, os livros são ordenados por ordem alfabética levando em conta o nome de quem os escreveu, e não seus títulos.

Evidentemente fica muito mais fácil de achar, o problema fica por conta da estética, que pode misturar livros de tamanhos e cores diferentes.

Essa dica vale quem tem realmente muitos livros e precisa de uma organização impecável.

2 – Por assunto

Divida seus livros em prateleiras para romances, guias de turismo, livros de fotografia, economia, psicologia e tantos outros temas, dependendo da variedade de sua biblioteca.

Se você tem uma grande quantidade de temas que gosta de ler ou estudar, é a organização ideal para sua biblioteca, mas se você só tem romances, por exemplo, ou todos os seus livros giram em torno de sua área profissional ou de estudo, essa dica não vai adiantar muito.

3 – Pelo tipo de encadernação

Quem gosta de livros com encadernações diferentes, com capas em couro (ou imitando esse material), capas de design e as tradicionais, pode organizar sua biblioteca por um critério mais estético, reunindo livros de encadernação semelhante em grupos.

4 – Cor

A organização por cores não significa necessariamente reunir livros com capas da mesma cor em grupos, apesar de ser uma opção.

Neste caso, o objetivo é totalmente visual e decorativo, e você pode escolher as melhores combinações entre os livros e até mesmo com outros objetos que estão na estante.

5 – Tamanho

Do maior para o menor, separados em diferentes nichos de seu móvel. O efeito, mais uma vez, é mais estético, podendo até dificultar que você encontre os livros que procura. Mas se o objetivo maior é decorar a casa, fique à vontade para usar.

6 – Os preferidos mais perto

Se você é um leitor convicto, daqueles que têm trechos decorados na cabeça e vive relendo os preferidos, não tenha dúvidas: organize seus livros de forma que os seus mais queridos sempre estejam à mão, na parte central da estante, próximo da sua poltrona predileta ou da cabeceira da cama.

7 – Do jeito que ficar mais bonito

Pronto! Chega da história: exiba seus livros livremente, do jeito que achar que eles ficam mais bonitos de serem admirados.