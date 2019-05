7 lugares para conhecer de moto entre a Estrada dos Romeiros e Itu

Aquele bate e volta pela Estrada dos Romeiros, em São Paulo, com amigos motociclistas pode ficar muito mais interessante. Quem está acostumado a percorrer esse caminho que liga Barueri a Itu e margeia o Rio Tietê em quase toda sua extensão terá uma chance de redescobrir o entorno desse maravilhoso e sinuoso percurso. Já para quem nunca teve a oportunidade de acelerar por ali, é uma maneira de conhecer a região, que reúne um rico patrimônio natural, além de um imensurável acervo cultural, arquitetônico e histórico.

O trajeto, que leva pouco mais de uma hora até Itu, é ladeado de ipês e jequitibás centenários. Para deixar a experiência ainda mais agradável ao chegar à cidade, é possível aproveitar o dia com a família e amigos – que foram de carro – em um hotel com lazer completo, como o Novotel Itu Golf & Resort, primeiro resort da marca no Brasil, inaugurado há quase um ano no condomínio Terras de São José.

Apesar de a estrada começar em Barueri, na Grande São Paulo, ela fica mais interessante a partir do quilômetro 48 da Rodovia Castelo Branco sentido interior, um pouquinho antes de Araçariguama. Aliás, vale a visita já nesse trecho ao Cine Avião JK e uma cênica roda-gigante desativada.

Em 2006, a Prefeitura de Araçariguama adquiriu como sucata um tesouro da aviação mundial que restaurou e instalou no alto de uma colina com vista para a cidade. Fabricada na Inglaterra, em 1958, pela empresa Vickers-Armstrongs Inc. e batizada de Vickers Viscount, a aeronave chegou a transportar a rainha da Inglaterra antes de ser comprada pela Vasp.

No Brasil, voou como avião reserva da Presidência da República, levando por várias vezes o presidente Juscelino Kubitschek em suas viagens durante a construção de Brasília.

Com vista para Pirapora do Bom Jesus, o portal é considerado um dos maiores monumentos da fé no estado. Foi construído como uma homenagem aos romeiros que visitam a cidade de 16 000 habitantes durante todo o ano, desde o século 18, e é motivo de orgulho e emoção para os devotos do Senhor Bom Jesus.

Das peças em bronze que compõem o portal o destaque fica para a imponente imagem do Senhor Bom Jesus, que, do alto de seus mais de 3 metros de altura, olha em direção a um romeiro que está ajoelhado a seus pés. Painéis em alto-relevo retratam a letra da música Romaria, de Renato Teixeira, que pode ser ouvida em som ambiente durante a visita ao local. O portal conta ainda com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e abre diariamente das 8h às 17h.

3 – Estrada Parque

De Pirapora do Bom Jesus a Cabreúva, a estrada segue serpenteando o vale com o Rio Tietê sempre à esquerda. É um trecho mais sinuoso, porém extremamente divertido para fazer de moto. Entre Cabreúva e Itu, Romeiros ganha o nome de Estrada Parque. São aproximadamente 49 quilômetros de contato com a natureza, com tantas árvores pelo caminho que, em determinadas passagens, elas chegam a encobrir a via, formando túneis.

Há muitas espécies de fauna e flora como, por exemplo, macacos bugios da cara preta, ipês e jequitibás-rosa centenários ameaçados de extinção – não por acaso, a árvore foi escolhida para ser o símbolo da estrada. Somam-se ainda outras belezas naturais, como quedas d’água, grutas e nascentes. No fim desse trecho, já praticamente dentro da cidade de Itu, fica o marco inicial da Estrada Parque Itu-Cabreúva, um portal em estilo colonial feito de madeira (vale lembrar que a estrada foi construída para ligar o interior à capital, não o contrário).

4 – Gruta da Glória

Próximo a Itu, à direita da estrada no sentido interior, as escadas de pedra da Gruta da Glória levam a um mirante com vista para um Rio Tietê diferente do que passa pela capital, com corredeiras e cheio de pedras. Na entrada dessa caverna natural, há uma bica com água límpida e transparente que pode ser tomada pelos turistas.

5 – Fazenda do Chocolate

Cenário de diversas novelas e campanhas publicitárias de repercussão nacional, esse pedaço de vida caipira é um passeio pela história do Brasil colônia que mantém sua arquitetura muito bem preservada. A Fazenda do Chocolate, pioneira em turismo rural, que realiza há mais de 20 anos, é famosa pela beleza e pela qualidade de seus doces caseiros e, claro, pelos diversos tipos de chocolate que produz e vende. As ofertas são irresistíveis: chocolate em barra, recheado, em gotas, com castanha, branco, com marshmallow e até grão de café coberto com chocolate (uma das especialidades da casa). Vale uma pausa no roteiro para comer uma fatia de bolo acompanhado de um bom café coado no aconchegante Quintal do Compadre Timóteo.

6 – Centro Histórico de Itu

A cidade famosa por seus objetos em tamanhos exagerados também possui atrativos que merecem destaque, como seus casarões e museus. No fim do período colonial, Itu era considerada uma das vilas mais ricas de São Paulo, além de ter sido apelidada de Roma brasileira devido à sua grande quantidade de igrejas. O passeio pode ser feito a pé e, por isso, vale a pena conhecer a Praça dos Exageros antes do destino final.

Após algumas horas de estrada em cima de uma moto, nada melhor do que avistar o oásis que é o Novotel Itu Golf & Resort. É hora de fazer o check-in, trocar de roupa nos quartos modernos (são mais de 300, divididos em três categorias: superior, family e suítes) com vista para a imensa área verde do condomínio Terras de São José e aproveitar o day use das 9h às 18h.

O pacote inclui acesso a todas as áreas comuns e café da manhã – demais refeições no GourmetBar, Raro Restaurante ou Deck Bar são pagas separadamente caso haja interesse. Animais de estimação são bem-vindos e podem fazer parte do day use. Para hóspedes com pets de até 10 quilos é oferecido um desconto de 50% no valor da diária do animal, que, no caso, sai por 75 reais.

O hotel possui 33 000 metros quadrados e conta com equipe de recreadores que desenvolve diversas atividades para todas as faixas etárias e uma completa infraestrutura de lazer. Parque aquático, piscina com borda infinita, academia, espaço kids, salas de jogos, campo de futebol semiprofissional, quadras de tênis de saibro e spa L’Occitane au Brésil são algumas das atrações.

Vale um destaque para o vizinho do Novotel Itu: o campo de golfe do Terras de São José. Quem é hóspede tem desconto para usá-lo. São 18 buracos distribuídos em 650 000 metros quadrados. Além disso, o campo foi eleito duas vezes consecutivas como um dos dez melhores do Brasil pela revista Golf Digest.

Localizado na cidade de Itu, no interior de São Paulo, o hotel está a apenas 90 quilômetros da capital paulista e tem fácil acesso, além da Estrada dos Romeiros, pelas Rodovias Castelo Branco, Santos Dumont, Bandeirantes, Anhanguera, entre outras.

Também está próximo aos principais aeroportos do estado, como Congonhas (95 quilômetros), Guarulhos (114 quilômetros) e Viracopos (51 quilômetros). O hotel fica ao lado do Condomínio Terras de São José e a 10 minutos do centro histórico da cidade. O estacionamento custa 35 reais para carros ou motos.