7 filmes que chegam aos cinemas nesta quinta-feira

São Paulo — Sete filmes chegam aos cinemas brasileiros nessa quinta-feira (5). O destaque é a segunda parte do remake do clássico de terror “It”. “It: Chapter 2” traz as versões adultas dos personagens do primeiro filme, com destaque para as atuações de Jessica Chastain, James McAvoy e Bill Hader. Bill Skarsgard repete o papel do assustador palhaço Pennywise.

Confira as estreias:

It: Capítulo 2

Direção: Andy Muschietti

Com: Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader

2h49 / Estados Unidos / Título Orginal: It: Chapter Two / Terror

27 anos depois do encontro do grupo Losers Club com o palhaço Pennywise, um terrível telefonema traz de volta o terror do passado.

Corgi: Top Dog

Direção: Vincent Kesteloot, Ben Stassen

Com: Rusty Shackleford, Jo Wyatt, Leo Barakat

1h25 / Bélgica / Título original: The Queen’s Corgi / Animação

Quando o corgi favorito da Rainha da Inglaterra foge, ele terá de viver grandes aventuras até voltar ao palácio.

Chicuarotes

Direção: Gael García Bernal

Com: Daniel Giménez Cacho, Dolores Heredia, Ricardo Abarca

1h35 / México / Drama

O astro Gael García Bernal vai para trás das câmeras nesse história sobre um grupo de adolescentes da Cidade do México dispostos a subir na vida.

Vision

Direção: Naomi Kawase

Com: Juliette Binoche, Masatoshi Nagase, Takanori Iwata

1h49 / Japão, França / Drama

A escritora francesa Jeanne chega à floresta Nara para procurar por uma erva medicinal. Ali, conhece Satoshi. Para os moradores locais, os verdadeiros motivos da visita de Jeanne são desconhecidos.

A Tabacaria

Direção: Nikolaus Leytner

Com: Simon Morzé, Bruno Ganz, Johannes Krisch

1h57 / Alemanha, Áustria / Título original: Der Trafikant / Drama

Um dos últimos filmes do aclamado ator suíço Bruno Ganz, falecido em 2019, “A Tabacaria” conta a história do jovem Franz (Simon Morzé) que começa a trabalhar em uma tabacaria frequentada por Sigmund Freud (Bruno Ganz). Logo, uma forte amizade surge entre eles.

Outras estreias

– “O Corpo é Nosso!”, documentário de Theresa Jessouroun sobre a questão da liberdade do corpo feminino. Trailer.

– “O Homem Ideal?”, comédia espanhola de Carles Alberola.