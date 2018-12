7 filmes inspirados em casos reais para conferir nos cinemas paulistanos

Humberto Abdo, do Estadão Conteúdo

Chacrinha – O Velho Guerreiro

(Brasil/2018, 114 min.) – Biografia. Dir. Andrucha Waddington. Com Stepan Nercessian, Eduardo Sterblitch. A história de José Abelardo Barbosa é narrada desde a sua juventude até o sucesso como Chacrinha. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

10 Segundos Para Vencer

(Brasil/2018, 120 min) – Drama. Dir. José Alvarenga Jr.. Com Daniel de Oliveira, Osmar Prado. O filme acompanha a trajetória de Eder Jofre, ex-pugilista brasileiro consagrado como Galinho de Ouro por ter sido eleito o maior peso galo da história do boxe, e sua relação com o pai e treinador, mais conhecido como Kid Jofre. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Bohemian Rhapsody

(EUA/2018, 135 min.) – Musical. Dir. Dexter Fletcher. Com Rami Malek. Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda precisa enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Infiltrado na Klan

(BlacKkKlansman, EUA/2018, 136 min.) – Policial. Dir. Spike Lee. Com John David Washington. Em 1978, um policial negro do Colorado conduz um plano para se infiltrar na Ku Klux Klan local com a ajuda de um policial judeu branco. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Legalize Já – A Amizade Nunca Morre

(Brasil/2018, 90 min.) – Drama. Dir. Johnny Araújo, Gustavo Bonafé. Com Renato Góes, Ícaro Silva, Ernesto Alterio. Skunk é um jovem músico, revoltado com a opressão e o preconceito diários sofrido pelas comunidades de baixa renda, que busca expor sua insatisfação por meio da música. Um dia, ao fugir da polícia, ele conhece por acaso Marcelo, um vendedor de camisas de bandas de heavy metal. O gosto pelo mesmo estilo musical os aproxima, assim como a habilidade de Marcelo em compor letras de forte cunho social e questionador. Impulsionado por Skunk, ele adentra o universo da música e, juntos, os dois decidem formar a banda Planet Hemp. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Uma Noite de 12 anos

(La Noche de 12 Años, Uruguai-Espanha/2018, 122 min.) – Biografia. Dir. Alvaro Brechner. Com Antonio de la Torre, Chino Darín. Uma jornada de sobrevivência foi enfrentada por José Mujica, presidente do Uruguai, Mauricio Rosencof, jornalista e escritor, e Eleuterio Fernández Huidobro, ex-ministro da Defesa. Juntos, eles passaram por situações de tortura física e psicológica durante o período ditatorial no Uruguai. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Utøya – 22 de julho

(Utøya 22. Juli, Noruega/2018, 98 min) – Drama. Dir. Erik Poppe. Com Andrea Berntzen, Aleksander Holmen. Enquanto Kaja se diverte com a irmã mais nova, uma bomba se aproxima do acampamento de verão na ilha Utøya, marcando o segundo ataque terrorista que matou 69 pessoas, em 2011, na Noruega. 16 anos. Confira salas e horários de exibição