Conheça 7 destinos que são cenários de Game of Thrones

São Paulo – A última temporada de Game of Thrones já começou. Para homenagear os fãs da saga, o buscador de viagens Kayak ajuda a planejar uma viagem por cidades que serviram de cenário para a série do momento.

Uma nova funcionalidade no site do buscador permite pesquisar por cidades da história, como Winterfell, King’s Landing e Oldtown, Pentos e Braavos. O resultado da busca será o das cidades reais onde as cenas foram gravadas.

Confira abaixo os sete destinos para inspirar roteiros de viagem pelo mundo idealizado por George R. R. Martin:

1. Dubrovnik – Croácia (Porto Real)

Dubrovnik, na Croácia Dubrovnik, na Croácia

Dubrovnik, na Croácia, é um dos mais importantes destinos turísticos do Mar Adriático, que ganhou ainda mais relevância após o bom desempenho do país na última Copa do Mundo.

As origens da cidade remontam ao século VII e até hoje ela preserva muito de sua história medieval. Por esses motivos – e por ser um importante porto –, a cidade foi escolhida para representar Porto Real na série.

Não deixe de visitar as muralhas da cidade antiga e os bares espalhados por elas, pegar o teleférico até o monte Srdj e passear de caiaque pela ilha Lokrum, onde foram filmadas as cenas em Qarth.

2. Ouarzazate – Marrocos (Pentos)

Marrocos Marrocos

Capital da província homônima, Ouarzazate, no Marrocos, é uma pequena cidade onde foram filmadas cenas em Pentos, cidade em que Daenerys começou sua jornada.

Apelidada de “porta do deserto”, a cidade fica no centro do país, entre montanhas. O clima é desértico e há boas opções de hotéis e restaurantes, além dos Kasbahs – nome dado às cidadelas muradas construídas no Norte da África com finalidades defensivas há muitos séculos.

O acesso à cidade é feito principalmente por meio de voos, ônibus ou carro a partir de Marrakech, Casablanca ou Fez, as três principais cidades turísticas do país. Também há voos diretos saindo de capitais europeias, como Paris e Madri.

3. Castle Ward – Irlanda do Norte (Winterfell)

Castle Ward, no Condado de Down, na Irlanda do Norte Castle Ward, no Condado de Down, na Irlanda do Norte

Diversos lugares turísticos da Irlanda do Norte já foram palco de cenas da série. O mais famoso talvez seja Castle Ward, um castelo construído no século XVI no condado de Down como sede da família Ward, onde são feitas as filmagens de Winterfell.

A arquitetura da estrutura atual remonta ao século XVIII. No castelo, aberto para visitação do público, é possível praticar arco e flecha e alugar roupas e armas inspiradas nas que foram utilizadas pelos personagens da série.

Para chegar a Castle Ward, pegue ônibus, táxi ou carro a partir de Downpatrick ou de Belfast.

4. Islândia (Cenas para além da Muralha)

Glacier Jokulsarlon no topo do Parque Nacional Vatnajökull, na Islândia Glacier Jokulsarlon no topo do Parque Nacional Vatnajökull, na Islândia

Diversos cenários da Islândia foram palco da série – principalmente das cenas que se passam para além da Muralha, que precisavam de muito gelo. A solução? Gravar no parque nacional de Vatnajökull, que ocupa uma enorme área do país. Trata-se da maior massa de gelo da Islândia, com cavernas e glaciares.

Quem gostar de trilhas e escaladas pode visitar a geleira Svínafellsjökull, localizada no Parque Nacional Skaftafell, ao sul de Vatnajökull, que também foi palco de cenas para além da Muralha. Trata-se de uma linha de gelo que se projeta para fora da costa quando uma geleira se movimenta muito rapidamente.

Se movimentar pela Islândia pode não ser muito fácil para quem não tem espírito aventureiro! A recomendação é conferir voos para a capital Reykjavik, hotéis e aluguel de carros na cidade para poder visitar as áreas mais distantes. Alguns passeios exigem um pernoite em cidades próximas.

5. Girona – Espanha (Braavos)

Girona, na Espanha Girona, na Espanha

Girona, a cerca de uma hora ao norte de Barcelona, na Espanha, foi representada por Braavos, cidade fictícia portuária para onde a personagem Arya foi na sexta temporada da série.

A cidade é uma típica cidadela medieval, com ruas pequenas e estreitas, arquitetura gótica, um centro histórico – de frente para o rio Onyar – e a Rambla de la Llibertat, repleta de lojas e restaurantes típicos.

Por fim, vale um passeio até a Basílica de Sant Feliu, uma igreja gótica cuja entrada tem um custo simbólico e que também dá acesso à catedral, onde são filmadas as cenas no Grande Septo de Baelor.

Para chegar à cidade, a melhor pedida é pegar um trem ou carro alugado em Barcelona e fazer um bate-e-volta.

6. Malta (Porto Real, Pentos)

Azure Window, em Malta: rochedo serviu como cenário para série “Game of Thrones” Azure Window, em Malta: rochedo serviu como cenário para série “Game of Thrones”

Malta deve muito de sua fama turística à série.

Mdina é uma das cidades muradas mais bem preservadas da Europa. Seu portão foi palco de cenas com Catelyn e Ned Stark na primeira temporada da saga.

Na Piazza Mesquita, também em Mdina, Ned Stark foi atacado pelas tropas de Jaime Lannister.

A Azure Window, na ilha de Gozo, foi um antigo arco de pedra que caiu após uma tempestade em 2017, mas que ainda é muito procurado por fãs da série por ter sido palco do casamento de Daenerys com Khal Drogo.

Não deixe de visitar as praias das três ilhas – Malta, Gozo e Comino – e de visitar os mercados de artesanato e roupas da capital Valletta.

7. Almería – Espanha (Dorne)

Vista da Alcazaba de Almeria, na Espanha Vista da Alcazaba de Almeria, na Espanha

Almería é uma pequena cidade ao sul da Espanha que abriga a Alcazaba de Almería, um complexo fortificado considerado o maior construído pelos árabes na Espanha e que foi palco das cenas que se passam em Dorne, sede da Casa Martell na série.

Em Almería pode-se visitar o Parque Natural Cabo de Gata, praticar mergulho, visitar grutas e montar a cavalo, entre outros passeios.

Para chegar até a cidade, um caminho simples é pegar um trem ou ônibus a partir de Granada ou um ônibus a partir de Madri.