7 bares e restaurantes em SP com programação especial para Copa 2018

São Paulo – Para quem ama Copa do Mundo e toda a farra que ela proporciona, muitos bares e restaurantes em São Paulo estarão com programação especial para os dias dos jogos do Brasil e outras seleções.

Alguns estabelecimentos prepararam cardápio especial para os dias que a Seleção Brasileira entra em campo. Outros prometem comidas e bebidas em dobro e até rodada de chope grátis.

Confira a seguir a programação especial de sete bares e restaurantes em São Paulo:

O restaurante belga Chez Vous transmitirá os jogos da Copa e, durante as partidas que acontecem no período da tarde, a casa estenderá seu horário de atendimento até o fim do jogo. Nos jogos do Brasil, o estabelecimento oferecerá aos clientes chope Zot Blond em dobro. Já nos jogos da Bélgica, a cada gol da seleção belga, a casa oferece uma rodada de chope grátis.

Serviço:

Endereço: Av. Lavandisca, 395 – Indianópolis

Telefone: (11) 5051-6263

Horários de funcionamento:

Terça a sexta – 12h às 15h e 17h às 23h (até a meia noite na sexta)

Sábado – 12h às 17h e 19h à 0h

Domingo – 12h às 17h

O restaurante mexicano transmitirá todos os jogos da Copa do Mundo em telão e também pela televisão. Nos dias dos jogos do Brasil e do México, o estabelecimento terá um menu especial de caipirinhas e oferecerá em dobro a bebida e tacos aos clientes. A casa não transmitirá os jogos que começam às 9 horas da manhã.

Serviço:

Endereço: Av. Ipiranga, 200, Edifício Copan, Centro

Telefone: (11) 3214-5360

Horários de funcionamento:

Segunda a sexta – 12h às 15h30 e 19h à 0h

Sábado – 12h à 0h

Domingo – 12h às 17h30

O bar em Moema transmitirá os jogos da Copa e dará uma raspadinha premiada aos clientes, que poderão ganhar bebidas, petiscos e outros brindes. Além disso, o estabelecimento também criou a cartela do chope fidelidade, que o cliente pode adquirir no início do torneio e consumir até o final da mundial.

Serviço:

Rua Graúna, 137 – Moema

Telefone: (11) 5093-9486

Horários de funcionamento:

Segunda a quarta – 17h30 às 2h

Quinta e sexta – 17h30 às 3h

Sábado – 12h às 3h

Domingo – 12h às 22h

O Boteco São Conrado, em Pinheiros, transmitirá os jogos da Copa do Mundo em videowall e televisores. A casa terá uma carta especial de drinks à base de Gin assinada pelo bartender Laércio Zulu, homenageando cinco países que participam da Copa. O bar não transmitirá os jogos das 9 horas da manhã – inclusive o do Brasil.

Serviço:

Rua Aspicuelta, 51 – Pinheiros

Telefone: (11) 3074-4389 e (11) 3031-1592

Horários de funcionamento:

Segunda a quinta – 17h às 3h

Sexta – 16h às 3h

Sábado e domingo – 12h às 2h

Assim como o Boteco São Conrado, as unidades do Boteco São Bento também terão a mesma carta especial de drinks à base de Gin assinada pelo bartender Laércio Zulu.

Serviço:

Rua Mourato Coelho, 1060 – Vila Madalena

Telefone: (11) 3074-4389

Horários de funcionamento:

Segunda a quinta – 15h até o último cliente

Sexta, sábado e domingo – 12h até o último cliente

Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 474 – Itaim Bibi

Tel.: (11)3074-4389

Horários de funcionamento:

Segunda a domingo – 12h até o último cliente

A unidade da hamburgueria Busger em Santana vai presentear os clientes com rodada de chope grátis a cada gol da Seleção Brasileira. A ação é válida para jogos a partir das 11 horas da manhã.

Serviço:

Rua Dr. César, 658 – Santana

Telefone: (11) 9 8149-8095

Horário de funcionamento:

Terça a quinta – 11h45 às 23h

Sexta e sábado -11h45 às 23h45

Domingo – 11h às 23h

Assim como o bar original, as unidades do Astor Vila Madalena e Shopping JK transmitirão os jogos da Copa e distribuirão raspadinhas premiadas aos clientes, que poderão ganhar bebidas, petiscos e outros brindes. Além disso, as unidades também contarão com a cartela do chope fidelidade, que o cliente pode adquirir no início da Copa e consumir até o final da mundial.

Serviço:

Shopping JK Iguatemi – Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi

Telefone: (11) 3152-6057

Horários de funcionamento*:

Segunda a quarta – 11h45 às 15h30 e 17h30 às 23h

Quinta – 11h45 às 15h30 e 17h30 à 0h30

Sexta – 11h45 à 0h30

Sábado – 12h à 0h30

Domingos e feriados – 12h às 22h.

Rua Delfina, 163 – Vila Madalena

Telefone: (11) 3815-1364

Horários de funcionamento*

Segunda – 18h à 1h

Terças e quartas – 18h às 2h

Quinta a sábado – 12h às 3h

Domingo – 12h às 19h

Feriados – 12h às 2h.

*Consultar horários nos dias de jogo.