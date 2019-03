67 filmes e séries chegam à Netflix em abril. Confira os lançamentos

São Paulo – A Netflix divulgou a lista de 67 séries, filmes, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em abril. Entre os principais destaques, estão a segunda parte de “O mundo sombrio de Sabrina”, a série americana de terror sobrenatural, e a oitava temporada de “The walking dead”.

O serviço de streaming também vai exibir as temporadas mais recentes de outras séries populares, entre elas, Suits, Legion e Blindspot. Entre os filmes que estreiam em abril, estão os longas da franquia “Piratas do Caribe”, com o capitão Jack Sparrow, e o suspense “Snowden: Herói ou traidor”. O drama político importante do cineasta americano Oliver Stone trata sobre Edward Snowden, o homem que revelou o sistema de espionagem em massa dos Estados Unidos.

A seguir, confira a lista completa das novidades previstas para chegar à Netflix a partir de abril. As datas de início estão sujeitas a alteração, segundo o serviço de streaming.

Séries

O que chega Quando Marvel – Manto & Adega: Temporada 1 1º de abril Necrópolis: Temporada 1 1º de abril Legion: Temporada 2 4 de abril Suits: Temporada 8 4 de abril Tijuana 5 de abril O mundo sombrio de Sabrina: Parte 2 5 de abril Império romano: Calígula, o imperador louco 5 de abril Você radical 10 de abril Black summer 11 de abril Special 12 de abril A liga da justiça e os jovens titãs 12 de abril The walking dead: Temporada 8 14 de abril Primeira vez amor 18 de abril Samantha!: Temporada 2 19 de abril Cuckoo: Temporada 5 19 de abril Amizade dolorida 24 de abril O último guardião: Temporada 2 26 de abril Yankee 26 de abril Blindspot: Temporada 3 26 de abril Chambers Sem data definida

Filmes

O que chega Quando Snowden – Herói ou traidor 1º de abril Polícia em poder da máfia 1º de abril A qualquer custo 1º de abril Meu melhor amigo 1º de abril Piratas do Caribe: A maldição do pérola negra 1º de abril A escolha 4 de abril Loja de unicórnios 5 de abril The silence 12 de abril O date perfeito 12 de abril Jack Reacher: Sem retorno 14 de abril Elon não acredita na morte 15 de abril Muito romântico 15 de abril Piratas do Caribe: No fim do mundo 15 de abril Piratas do Caribe: O baú da morte 15 de abril Temporada 15 de abril Tron: Uma odisseia eletrônica 15 de abril Bridget Jones: No limite da razão 17 de abril Questão de tempo 17 de abril O gângster 17 de abril American pie: O livro do amor 17 de abril Alguém especial 19 de abril Um homem de sorte 19 de abril Invocação do mal 2 20 de abril

Documentários e especiais

O que chega Quando Maris: Cura pela ioga 1º de abril Kevin Hart: Irresponsible 2 de abril Ricardo Quevedo: Los amargados somos más 3 de abril Nosso planeta 5 de abril Liss Pereira: Reteniendo líquidos 10 de abril Generation Iron 3 15 de abril Brené Brown: The call to courage 19 de abril Baseado em fatos raciais 20 de abril I think you should leave with Tim Robinson 23 de abril Street food 26 de abril

Crianças e família

O que chega Quando Spirit – Cavalgando livre: Temporada 8 5 de abril Trolls – O ritmo continua: Temporada 6 9 de abril O pequeno poderoso Bheem 12 de abril No good nick: Parte 1 15 de abril Barbie dreamhouse adventures: Temporada 2 15 de abril Barbie dreamhouse adventures: Temporada 3 15 de abril Super monstros: Superamigos para sempre 16 de abril Pinky Malinky: Temporada 2 22 de abril She-Ra e as princesas do poder: Temporada 2 26 de abril

Anime