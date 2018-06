6 quartos com decorações inspiradas nas gigantes da tecnologia

São Paulo – E se seu quarto tivesse decoração inspirada na sua rede social favorita?

Uma empresa do Reino Unido – especialista em tendências do mercado mobiliário – criou seis quartos baseados nas mais famosas companhias de tecnologia da atualidade, como Facebook, Google, Snapchat e Spotify.

As decorações são apenas conceitos e provavelmente nunca sairão do papel, mas podem servir de inspiração para fanáticos desse universo. Para criar os quartos, especialistas da Compare My Move se basearam nos produtos, cores e designs das empresas.

Confira a seguir como seriam os quartos:

Apple

Segundo a Compare My Move, o quarto da Apple é elegante, organizado e clean. Cores como branco e cinza basicamente compõem o ambiente. A transparência também foi bastante utilizada em diversos móveis do cômodo.

Snapchat

Um dos quartos mais coloridos da lista é do Snapchat. Balões, espelho, muito amarelo e uma cama nada convencional dão alegria ao cômodo.

Google

Grama artificial, mesa de pebolim e até um escorregador são alguns dos elementos do quarto inspirado no Google. As cores vermelho, amarelo e azul também ajudam a compor o ambiente.

Netflix

Um quarto inspirado na Netflix só poderia ser perfeito se fosse planejado para maratonar filmes e séries. Baseado nas cores preto e vermelho, o ambiente é requintado e aconchegante.

Facebook

Muito azul, luzes neon e emojis não poderiam faltar no quarto inspirado no Facebook. O estilo descontraído lembra um dormitório de alguém jovem. As camisetas cinzas penduradas na arara são homenagem ao CEO Mark Zuckerberg.

Spotify

Para fechar a seleção, um quarto para amantes da música inspirado no Spotify. Karaokê, pista de dança e sistema de alto-falantes dão harmonia ao cômodo.