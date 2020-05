6 móveis ideais para montar um bar em casa

Carriola

“É minha releitura irônica de um móvel icônico no brasil, o carrinho de chá”, diz o autor da peça, o marceneiro Rodrigo Silveira. Ele vende suas criações no site “O Rodrigo que fez”, lançado em 2009, e não admite usar ferragens em seus móveis, que se mantêm de pé graças a um intrincado jogo de encaixes. Feito de freijó, o carrinho tem 120 centímetros de largura, 55 de profundidade e 78 de altura. Como todos os itens desta matéria, pode tanto abrigar bebidas alcoólicas e afins como chás e cafés. R$ 7.800. orodrigoquefez.com.br

Carrinho Birita

O nome bem-humorado combinada com o design despojado do móvel, criado com exclusividade para a loja Dpot pelo designer Fernando Prado. Tem estrutura cilíndrica, torneada, e uma gaveta escondida, para guardar o que não precisa ficar à mostra. É feito de madeira maciça e de MDF com revestimento de lâminas de madeira natural. Mede 163 centímetros de largura, 55 de profundidade e 75 de altura. A partir de R$ 11.790. dpot.com.br

Carrinho Ipanema

Desenvolvido pelo arquiteto e designer Diogo Giácomo Tomazzi, é claramente inspirado nos anos 1950, mais exatamente na Bossa Nova, o gênero que virou sinônimo daquela década. De laca, tem 3,2 metros de largura, 65 centímetros de profundidade e 77 centímetros de altura. R$ 9.327,20. bretoncasa.com.br

Carrinho de chá Bia

Elaborado pela arquiteta Marina Dubal, é uma homenagem à Vera Beatriz, mulher de Sergio Rodrigues, um dos maiores nomes do design brasileiro. Delicada, a peça tem estrutura em aço carbono soldado, coluna de madeira maciça e tampo de mármore. Medidas: 125 centímetros de largura, 53,5 de profundidade e 80,5 de altura. R$ 6.223. liderinteriores.com.br

Bufê Tetris

Para quem não planeja ter um carrinho de bar, mas está decidido a deixar as bebidas à mostra, um aparador é uma ótima solução — a dica é reservar uma das extremidades para elas. Inspirado no inesquecível jogo eletrônico, o móvel tem 3 metros de largura, 55 centímetros de profundidade e 85 centímetros de altura. A estrutura é de aço e os blocos são de madeira laqueada. A partir de R$ 22.759,77. marcheartdevie.com.br

Carrinho Aero

Chama atenção pela estrutura delgada em madeira maciça torneada e a delicadeza das portas, de palhinha e suspensas. É uma criação da Plataforma4, estúdio formado pelas designers Amélia Tarozzo, Camila Fix, Flávia Pagotti Silva e Rejane Carvalho Leite. Mede 125 centímetros de largura, 55,5 de profundidade e 80 de altura. A partir de R$ 9.329. liderinteriores.com.br