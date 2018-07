54 filmes e séries chegam à Netflix em agosto. Confira todas as novidades

São Paulo – Para agosto, a Netflix preparou um catálogo com novidades mais do que especial e 54 filmes, séries e documentários estão previstos para chegar ao canal de streaming a partir do próximo mês.

Ao todo, são 20 séries, entre elas, algumas originais da Netflix, como a polêmica Insatiable, que conta a história de Patty, vivida por Debby Ryan, uma jovem que sofria bullying quando mais nova e decide se vingar de todos que a maltrataram no passado.

Outro seriado inédito previsto para o período é Tudo Sobre os Washingtons, uma série autobiográfica da família de Joey Washington (Rev. Run, também conhecido como Joseph Simmons).

Entre os filmes, a animação Pets – A Vida Secreta dos Bichos, que entra no catálogo infantil, e Pais e Filhas, protagonizado por Amanda Seyfried e Russell Crowe, são alguns dos destaques.

Confira a seguir a lista completa das novidades previstas para chegar à Netflix a partir de agosto. As datas de início estão sujeitas a alteração, segundo o canal de streaming.