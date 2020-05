5 séries para assistir no final de semana

Para comemorar a chegada da sexta-feira, começar uma série nova é sempre uma boa opção – especialmente quando o ideal é permanecer em casa. Mas com tantas opções e tantos serviços de streaming, acaba ficando difícil escolher uma produção para assistir sem passar horas navegando na internet e nos aplicativos.

Para facilitar, selecionamos cinco séries, dos mais variados assuntos, para você mergulhar neste fim de semana:

Community

Seus pais tinham outros planos para você, mas a faculdade comunitária é o seu destino. Essa é a única coisa que une Annie (Alison Brie), Britta (Gillian Jacobs), Shirley (Yvette Nicole Brown), Jeff (Joel McHale), Pierce (Chevy Chase), Troy (Donald Glover) e Abed (Danny Pudi): o fato de estudarem espanhol na Greendale Community College. De personalidades contrastantes e histórias de vida divergentes, os protagonistas da série de comédia originária da NBC formam um grupo de estudo para conseguirem passar na matéria, mas acabam criando uma amizade inquebrável – na maioria das vezes.

Onde assistir: as seis temporadas da série, que foi finalizada em 2015, estão disponíveis na Amazon Prime Video. : as seis temporadas da série, que foi finalizada em 2015, estão disponíveis na Netflix e na

Gilmore Girls

Uma outra boa opção de série leve é “Gilmore Girls”, que gira em torno de Lorelai Gilmore (Lauren Graham), e sua filha, Rory Gilmore (Alexis Bledel). A trama se passa em Stars Hollow, uma pequena cidade do interior de Connecticut, Estados Unidos, local para onde Lorelai se mudou para criar Rory de forma independente. Desavenças familiares, primeiros amores, faculdade dos sonhos e amizades são o que mantém a história, que se encerrou em 2007. Em 2016, porém, a Netflix produziu uma continuação para a vida das Gilmore, com participação da criadora original, Amy Sherman-Palladino.

Onde assistir: As sete temporadas e a minissérie de sequência estão disponíveis na Netflix.

Killing Eve

Eve (Sandra Oh) é uma funcionária do MI5, serviço de inteligência do Reino Unido de contra-espionagem para promover a segurança interna do país. Já Villanelle (Jodie Comer) é uma assassina de aluguel treinada e determinada. Quando seus caminhos se encontram, Eve vê em Villanelle uma chance de sair da rotina e burocracia de seu emprego formal, e começa a não medir esforços para tentar estragar seus planos – pelo menos é o que ela pensa. A brincadeira de gato e rato se estende por toda a trama, e a série está atualmente em sua terceira temporada.

Onde assistir: as duas primeiras temporadas da série estão disponíveis no Globoplay.

The Morning Show

Entre as séries de destaque do Apple TV+, serviço de streaming da Apple, a mais comentada é certamente “The Morning Show”. Com nomes como Jennifer Aniston e Steve Carell como protagonistas, a trama conta a história de um programa matinal de Nova York. No auge do movimento #MeToo contra o assédio, Mitch Kessler, personagem de Carell, se envolve em um escândalo e deixa o jornal. A outra âncora, interpretada por Aniston, passa então a dividir os holofotes com Bradley Jackson (Reese Whiterspoon), que apresenta um pensamento divergente do resto da equipe do programa.

Onde assistir: a primeira temporada da série, com 10 episódios, está disponível no Apple TV+.

Aruanas

Tentando salvar as riquezas da Amazônia, Natalie (Débora Falabella), Luísa (Leandra Leal) e Verônica (Taís Araújo) se unem para criar uma ONG focada em preservação do meio ambiente, chamada Aruana. Quando se mudam para Cari, no interior do Amazonas, recebem uma denúncia anônima sobre atentados aos povos indígenas locais. As amigas, então, começam a lutar contra um esquema de invasão de terras marcadas para preservação comandado por Olga (Camila Pitanga), que é responsável por uma das maiores mineradoras do país.