5 resorts brasileiros de tirar o fôlego para passar o Natal e o Réveillon

São Paulo – Ainda não planejou onde vai passar o Natal e o Réveillon? Os resorts brasileiros podem oferecer muito ócio e mordomia, com cenários bonitos e infraestrutura que não deixa a desejar.

As sugestões são da Associação Brasileira de Resorts (Resorts Brasil), que reúne 53 resorts no país e quer fomentar o turismo nacional. Nesta época do ano, essas hospedagens atingem 100% de ocupação, por isso, é melhor correr para conseguir uma reserva. Confira a seguir cinco alternativas em lugares diferentes do Brasil.

Foz do Iguaçu, no Paraná

O Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort fica a 12 quilômetros das cataratas reconhecidas no mundo todo como uma das sete novas maravilhas da natureza. Além de aproveitar o resort e as as cataratas, dá para fazer um tour de compras em Ciudad del Este, no Paraguai, e uma visita ao cassino de Puerto Iguazu, na Argentina. O resort tem infraestrutura para praticar esportes como arvorismo, três restaurantes e dois bares.

Preço da diária: R$ 879 por pessoa para o Natal e R$ 1.125 por pessoa para o Réveillon.

O que inclui: Café da manhã e jantar com bebidas não alcoólicas e cortesia para duas crianças de até 11 anos.

Costa do Descobrimento, na Bahia

O Costa Brasilis All Inclusive Resort & SPA fica localizado em uma área de proteção ambiental no sul da Bahia. As acomodações têm vista para o mar e o resort tem bicicletário, sala de meditação e yoga e salão de beleza, além de serviços de spa e dois restaurantes.

Preço da diária: R$ 925 por casal para o Natal.

O que inclui: Todas as refeições e bebidas e cortesia para duas crianças de até 11 anos acomodadas no mesmo apartamento.

Balneário Camboriú, em Santa Catarina

O destino é um dos preferidos dos brasileiros quando o assunto é praia e balada. O Infinity Blue Resort & Spa está localizado na orla de uma praia semi-exclusiva e a menos de cinco minutos do centro da cidade. O resort oferece atividades de recreação para todas as idades e sala de jogos, cinema, playground e spa, além de mini golf e quadras esportivas.

Preço da diária: R$ 683 para o Natal e R$ 1.281 para o Réveillon.

O que inclui: Serviço de pensão completa, com ceia de Natal e Réveillon com música ao vivo e open bar, além de cortesia para duas crianças de até 12 anos.

Maceió, em Alagoas

O Pratagy Beach All-Inclusive Resort fica à beira da praia do Pratagy, a 15 minutos da orla urbana de Maceió. O resort reúne piscinas, quadras, jogos de praia e esportes náuticos. A hospedagem tem programação diária com atividades para crianças e adultos, como hidro recreativa, futebol, aula de dança e caiaque.

Preço do pacote de cinco noites: R$ 9.886 para o casal, para Natal é Réveillon.

O que inclui: Todas as refeições e bebidas e cortesia para crianças de até 12 anos acompanhadas de até dois adultos.

Porto de Galinhas, em Pernambuco

Na praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas, o Summerville Beach Resort é especialmente planejado para famílias com bebês e crianças. O resort conta com espaço para crianças brincarem acompanhadas por uma equipe e restaurante exclusivo para os pequenos. Também tem berçário, brinquedoteca para bebês e espaço para pais prepararem as refeições dos filhos.

Preço do pacote de cinco noites: R$ 13.920 para o casal, para o Réveillon. As reservas para o Natal estão esgotadas.

O que inclui: Todas as refeições e bebidas, show pirotécnico com open bar no Réveillon e cortesia para duas crianças de até 12 anos.