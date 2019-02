5 programas para você aproveitar o feriado

Quarta-feira tem day off. Comemoramos, no dia 07 de setembro, a independência do Brasil. A boa notícia é que um diazinho de descanso no meio da semana é perfeito para relaxar. A má notícia é que, como o feriado cai de quarta, temos APENAS esse diazinho para curtir. Por aqui, isso não é um problema. Inspirados na Agenda VIP (que tem um monte de dicas bacanas), separamos algumas boas sugestões para você aproveitar o feriado – dentro ou fora de casa!

Cinema

Frank Zappa é o tema de Eat that Question, dirigido por Thorsten Schütte, atração da abertura da 8ª edição do In-Edit Brasil, Festival Internacional de Documentário Musical. A sessão especial acontece na quarta-feira (7), às 21h, no CineSesc. Entre curtas e longas a mostra exibe 57 produções até 18 de setembro.

VEJA TAMBÉM:

Maratona Narcos

Narcos começou e os 10 episódios da segunda temporada já estão disponíveis na Netflix. Para quem não sabe, a série, estrelada por Wagner Moura, foca na vida de Pablo Escobar, um traficante colombiano de muito sucesso nos anos 1980 e 1990. Como cada episódio tem, em média 50 minutos, um dia de folga será suficiente para você assistir a trama completa, que gira em torno da fuga de Pablo Escobar e da determinação da polícia em capturá-lo.

Padoca do Maní, em São Paulo

Se você aproveitou a terça (já pensando que não teria que acordar cedo na quarta), vale a pena colar na Padoca do Maní para um café mais reforçado. O lugar traz opções tradicionais como os pães da casa, empadas e tostex de presunto e queijo. Caso queira ousar, a padaria oferece um ovo mexido com shitake que vale até como almoço.

8h – 14h // R. Joaquim Antunes, 138

Barbearia com música ao vivo (e cerveja), no Rio de Janeiro

Foto: divulgação Foto: divulgação

A Barbearia Club Men Salon fica na Tijuca, no Rio de Janeiro, e vai abrir no feriado! Por lá você pode dar um tapa completo no visual com direito, até, a barboterapia, que consiste no uso de óleo, creme emoliente, toalha quente e a tradicional navalha combinados com relaxamento e massagem. E não para por ai. A barbearia ainda tem fliperama, dama, xadrez e um super bar com tudo que você tem direito para relaxar no seu day off.

Chez Oscar, em São Paulo

Não sei se é sua intenção impressionar alguém, mas o visual do Chez chama a atenção da parceira e dos brothers, o que faz dele o lugar ideal para tomar o primeiro drink da noite. O cardápio é focado em bebidas clássicas – como o Gin & Tonic, servido com cascas de limão siciliano. A carta de vinhos é enxuta, por outro lado, contempla bem todas as opções do menu, que tem um risotto negro com frutos do mar de dar água na boca. O teto retrátil é só mais um atrativo. É importante saber que uma chuvinha qualquer nao vai miar o seu rolê.