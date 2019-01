5 pratos para fazer com o que sobra do seu churrasco

–

Como churrascos e fartura têm tudo a ver, não é de se espantar que também haverão sobras.

Quando a turma se empolga, bebe demais e acaba não dando conta do excesso de carne, sobra para o cozinheiro reunir todo e ter que fazer alguma coisa com toda aquela proteína – muitas vezes já temperada ou pronta para comer.

Calma. Não há motivo para se desesperar. Espere a brasa esfriar e confira alguns pratos rápidos e fáceis para reaproveitar a comida que sobrou da brasa.

1. Arroz carreteiro

–

Aqueles pedaços suculentos de carne assada talvez não durem na mesma suculência até o dia seguinte, mas a carne continua boa se for à geladeira.

Refogue novamente, em pedaços pequenos, com bastante cebola e incorpore ao arroz, com legumes a gosto.

Rápido, fácil e rende bastante.

2. Strogonoff

–

A receita preferida dos desesperados é ótima para vir no dia seguinte à festança.

Os pedaços de fraldinha, contrafilé e até picanha podem ser cortados em cubos e misturados ao molho tradicional do prato russo.

Além de resolver o problema das sobras, rende uma receita boa com carnes de primeira.

3. Tortas

–

No caso de umas peças a mais no churrasco, um moedor pode resolver sua vida.

Se esse for o caso, reaproveite a carne moída em uma saborosa receita de torta.

Além de render com outras sobras da assada, como arroz, vinagrete e maionese, a torta pode ser congelada e comida durante a semana.

4. Escondidinho

–

A escolha entre mandioca e batata fica a seu critério. Faça o purê, ponha queijo, temperos e leve ao forno. Um problema resolvido, um prato cheio.

5. Carne louca

–

Torça para que alguma criança da família faça aniversário alguns dias depois do churrasco.

Com as sobras, faça a tradicional carne louca, que pode ir com pão e divertir a garotada (e os adultos também).

Basta desfiar, refogar com caldo de carne, pimentão, cebola, alho e molho de tomate.