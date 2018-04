5 passos para preparar um café coado de excelência

São Paulo – O café é a segunda bebida mais consumida do mundo, perdendo apenas para água, e por isso existe um dia dedicado todinho a ele. Para celebrar a data, neste 14 de abril, EXAME.com conversou com Martha Grill, barista e especialista em grãos do Octavio Café, a fim de descobrir os segredos de um bom café de coador – o tipo preferido dos brasileiros.

Segundo a especialista, não existe certo ou errado no preparo e até mesmo no consumo do café, afinal paladar é algo muito pessoal. Alguns truques simples, no entanto, podem tornar a bebida ainda mais gostosa e a experiência ainda mais interessante.

Confira a seguir 5 passos para o preparo de um café de coador de excelência, de acordo com a Martha:

1 – O grão e a água

O grão e a água são os protagonistas e muitas vezes as únicas estrelas do café e por isso escolher bem esses dois ingredientes faz toda a diferença. Para a barista, todo café deve ser comprado em grão e não em pó, pois assim é possível enxergar a qualidade e a pureza do café. “Boa parte dos cafés moídos tem em sua composição elementos que não são café e isso impacta diretamente no gosto. Então, sempre que possível, opte pelo café em grão”, explica Martha.

Já a água em hipótese alguma deve sair diretamente da torneira. Água filtrada e preferencialmente a mineral são as melhores opções. Para o preparo, a água deve ser fervida e atingir o ponto de ebulição, ou seja, chegar aos 100 graus Celsius.

2 – O filtro

Muita gente ainda costuma utilizar filtro de pano, para a especialista, no entanto, o filtro de papel é a melhor escolha na hora de coar um café. “Uma boa dica – seja para o filtro de pano ou de papel – é escaldar o filtro com água fervendo antes de colocar o pó. Lavar o filtro antes ajuda a limpá-lo e tornar o café ainda mais puro e livre de qualquer gosto”, afirma Martha.

3 – As medidas

Como a própria especialista já afirmou, não existe certo ou errado na hora de preparar um café. Há quem prefira café forte e por isso vai utilizar mais pó, há quem goste do café mais fraco. Para quem ainda não descobriu a própria medida ou quer ter uma experiência diferenciada, Martha indica 10 gramas de café, mais ou menos uma colher de sopa cheia, para 100 mililitros de água.

4 – O doce

Segundo a barista, o bom café já vem adoçado do pé, ou seja, não precisa de açúcar ou adoçante, mas como paladar é algo particular de cada um, não é errado adoçar o café de acordo com a preferência de cada um. “Sugiro, no entanto, que antes de adoçar a pessoa mexa o café com uma colher e dê o primeiro gole. Ela vai pensar duas vezes se vai querer colocar mais algum ingrediente na bebida”.

5 – A temperatura

A temperatura ideal do café para consumo também é algo pessoal. Existem pessoas que são mais sensíveis ao calor, outras não. “Abaixo dos 85 graus já é uma temperatura possível de degustar o café”, explica Martha. Outra dica da barista é tentar consumir o café no máximo em uma hora após ele ter sido coado, mesmo que ele seja guardado em uma garrafa térmica. “Após esse período, o café pode começar a soltar algumas substâncias tóxicas para organismo”.

Dica

Para quem é fã de café e está em São Paulo, neste sábado, para celebrar o Dia Mundial do Café, a unidade da Avenida Faria Lima do Octavio Café oferecerá ao público um workshop das 14h às 15h, ministrado por três profissionais que darão dicas de como harmonizar café com doces e salgados. O workshop é gratuito.