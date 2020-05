5 luminárias que ajudam a transformar salas, quartos e escritórios

1. Luminária Grão, de Marcos Amato

A peça quadrada, com 40 centímetros de largura e 12 de altura, pode ser definida como uma escultura iluminada. Tem iluminação interna que valoriza tanto a textura da base, feita de areia fundida com resina, quanto os desenhos da cúpula, de madeira maciça. A indicação é deixar a peça, limitada a 25 unidades, todas assinadas, datadas e numeradas, sobre a mesa de centro da sala de estar. R$ 8 mil. marcosamato.com.br

2. Luminária Six, do estúdio Mula Preta

O objetivo era criar uma peça simples e irreverente. Inspirada no polígono hexagonal, ela projeta luz sobre uma grande área graças ao ângulo da cúpula e à inclinação do corpo. O material utilizado é a fibra de vidro, com pintura automotiva, e o item tem 40 centímetros de altura. R$ 1.099. mulapretadesign.com

3. Luminária Gomos, de Adriana Yazbek

A delicada peça evidencia os três ofícios da autora, Adriana Yazbek, que é arquiteta, artista plástica e designer. É toda feita de papel japonês e está à venda na loja Dpot Objeto. Criada há quatro anos, reúne itens assinados por mais de 200 artistas, artesãos e designers. R$ 3.366. dpot.com.br

4. Luminária Tombo, de Guilherme Wentz

Foi criada com o intuito de ser deixada ou sobre a mesa ou até mesmo num canto da sala, como se tivesse sido esquecida. A base é de alumínio pintado e envernizado, de latão escovado com verniz fosco ou de aço inox escovado. O vidro da cúpula, com acabamento fosco, torna a iluminação difusa e aconchegante. Preço sob consulta. wentz.design

5. Lamparinas I, II e III, de Jacqueline Terpins

Formada em Comunicação Visual pela Escola de Belas Artes da UFRJ, Jacqueline Terpins se especializou na técnica de vidro soprado. Para desenvolver esse conjunto de lamparinas, que mesmo apagadas ajudam a transformar o ambiente, ela recorreu ao cristal e à pigmentação verde. De R$ 1.348 a R$ 2.015. terpins.com