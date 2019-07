5 filmes que chegam aos cinemas nessa quinta (18)

São Paulo – Cinco filmes estreiam amanhã (18) nos cinemas brasileiros. O mais aguardado é o novo O Rei Leão, com Donald Glover dublando Simba e Beyoncé dublando Nala. Confira:

O Rei Leão

Diretor: Jon Fraveau

Com: Donald Glover, Beyoncé, Chiwetel Ejiofor, John Oliver, James Earl Jones, John Kani e Seth Rogen

1h58min / Estados Unidos / Título original: The Lion King / Animação

O filme refaz o clássico de 1994, considerado um dos melhores filmes da Disney. Dessa vez, live-action e técnicas computadorizadas no lugar do estilo clássico de animação. A crítica não tem sido muito bondosa com o filme dirigido por Jon Fraveau (Iron Man, Chef, The Jungle Book), mas os astros da música Donald Glover e Beyoncé devem atrair seus fãs para as salas de cinema. James Earl Jones repete sua dublagem clássica do pai de Simba, Mufasa.

Palace II – Três Quartos com Vista para o Mar

Diretor: Rafael Machado e Gabriel Correa e Castro

1h20min / Brasil / Documentário

O documentário brasileiro narra o famoso episódio de 22 de fevereiro de 1998, quando o edifício Palace II desabou no Rio de Janeiro, deixando oito mortos e centenas de famílias desabrigadas. Entrevistas mostram detalhes do antes e depois da queda e a espera por justiça.

Jornada da Vida

Diretor: Philippe Godeau

Com: Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara

1h43min / França, Senegal / Título Original: Yao / Drama

Seydou Tall (Omar Sy), um ator francês de origem senegalesa, faz uma viagem ao Senegal para promover seu novo livro. Lá conhece Yao (Lionel Louis Basse), um menino que é seu maior fã e que fez uma longa viagem para conhecê-lo. Seydou decide acompanhar Yao até a sua casa. No trajeto, confronta a sua própria história e origem.

O Bar Luva Dourada

Diretor: Fatih Akin

Com: Jonas Dassler, Margarete Tiesel, Adam Bousdoukos

1h55min / Alemanha, França / Título original: Der goldene Handschuh / Drama, suspense

Na Hamburgo do começo dos anos 1970, um serial killer espalha medo entre os moradores quando os jornais começam a narrar o desaparecimento de diversas pessoas, sempre seguindo um padrão específico.

Em Busca da Cerveja Perfeita

Diretor: Heitor Dhalia

1h01 / Brasil / Documentário

Existe uma cerveja perfeita? O diretor brasileiro Heitor Dhalia percorre mais de 10 mil quilômetros atrás de uma resposta. Especialistas do mundo cervejeiro e amantes da bebida cruzam o caminho do diretor, que recria a história milenar da cerveja.